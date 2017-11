Kultur Regensburg

28.11.2017

9

0 28.11.2017

Von Peter K. Donhauser

Genialer Haydn

Visionärer Beethoven

Regensburg . Eigentlich ist es bei den Klavier-Sonaten Haydns wie bei den Streichquartetten: Eine jede sprüht von Einfallreichtum, wachem Geist und subtilem, nie vordergründigem Witz im besten Sinne. Anders als die Quartette stehen sie auf den großen Podien im Schatten, wohl weil man sie zu Unrecht rückblickend von Beethoven statt vorwärts blickend von Carl Philipp Emanuel Bach aus betrachtet.Die "Odeon Concerte" hatten am Montag Grigory Lipmanowitsch Sokolov (67) ins Audimax eingeladen. Fokussiert auf Haydn und Beethoven bescherte der Pianist den Zuhörern ein grandioses Erlebnis allerhöchster Klavierkunst. Grigory Sokolov nimmt diese Kleinode mit ihrer überaus farbenreichen Harmonik ernst, sehr ernst, geschmunzelt wird da nur hinter vorgehaltener Hand. Er versteht sie als intime Kopfmusik, als hochintelligente und emotionale Gedankenspiele, die er in romantisch-wattige Klänge bettet, wie eine Vorahnung auf Charakterstücke des 19. Jahrhunderts.Die Melodie rückt er in der Hierarchie ganz nach oben, die harmonisch so wichtigen führenden Basslinien geraten da schon einmal in den Schatten. Drei Moll-Sonaten, alle attacca aneinander gefügt: Mildes melancholisches Licht in der Sonate g-Moll Hob XVI:44 (1771), die Stimmen scheinen eine von Zweifeln durchzogene Zwiesprache zu führen. Trocken gespielte Bass-Pizzicati zu Beginn der Sonate h-Moll Hob XVI:32, klagende Seufzermotive, Chromatik, Tragik und dann wirbelnde Dramatik im Schlusspresto. Fast unheimlich misterioso der Beginn der cis-Moll-Sonate Hob XVI:36 (1780).Auch Beethovens Moll-Sonaten in e op. 90 und in c op. 111 spielt Sokolov am Stück, er will den Spannungsbogen nicht abbrechen lassen. Es ist ein seltenes Ereignis, wie der Pianist die Hörer mit unglaublich suggestiver Kraft an die Musik bindet, er setzt das gewohnte Zeitempfinden geradezu außer Kraft. Seine einzigartige Anschlagskunst gibt den leisesten Tönen tragende Präsenz im Raum, stets herrschen größtmögliche Klarheit und Übersicht.Mit nur zwei Händen gestaltet er vier oder mehr Stimmen mit ebenso vielen Klangfarben, entfaltet das Klavier zum imaginären Orchester.Wenigen Pianisten gelingt die Verbindung von Struktur, nach innen gerichteter Empfindung und extrovertiertem Ausdruck bei Opus 90 so zwingend.Eine extreme, geradezu überirdische Begegnung der dritten Art wird Beethovens letzte Sonate op. 111. Der erste Satz kraftvoll-kantig-kämpferisch wie ein Rückblick auf das frühere Schaffen, der zweite wie entmaterialisiert, eine Zukunftsvision mit einem himmelhoch über allen technischen Herausforderungen stehenden Sokolov. Dann darf sich die Begeisterung in Standing Ovations entladen, sechs (!) Zugaben von Scarlatti bis Chopin dürften rekordverdächtig sein.