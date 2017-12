Kultur Regensburg

Die Galerie Andrea Madesta wagt mit ihrer aktuellen Ausstellung einen "Blickwechsel 2017". Mit dabei sind altbekannte und auch neue Künstler. Dem Besucher wird in der Galerie zum Jahreswechsel ein bunter Höhepunkt geboten.

Newcomer mit dabei

Neuer Blick auf neues Jahr

Frohes Fest! Und ein erfüllendes Kunstjahr 2018! Mit der letzten Ausstellung für heuer deckt die Galerie Andrea Madesta zwei Bereiche zum Jahreswechsel ab: Zunächst ist das Potpourri an Künstlern, die hier derzeit gezeigt werden so abwechslungsreich, dass es dem Weihnachtsgeschäft gerne entgegen kommen kann.Zudem verfolgt die Galeristin mit der Präsentation ein zukunftsweisendes Ziel. "Mit diesem Höhepunkt stimmen wir ein auf ein spannendes Kunstjahr 2018", erklärt Andrea Madesta. "Blickwechsel 2017" lautet denn auch der Titel der Ausstellung. Ein buntes Feuerwerk zum Schluss, das aber der Linie der Galerie durchaus treu bleibt.Es sind in erster Linie etablierte Künstler ihrer Galerie, die Andrea Madesta hier kombiniert hat. Die Haudegen Markus Lüpertz und Georg Baselitz sind ebenso dabei wie die Newcomerin Lisa Beane - auf die amerikanische Künstlerin kam Andrea Madesta erst unlängst durch ein Stipendium der Malerin in Kallmünz. Da sind aktuelle Positionen von Jan Henderikse oder Nina Rike Springer. Heiner Riepl deckt zudem den lokalen Bereich ab.Nicht fehlen darf bei Madesta natürlich die Pop Art. Mit Siebdrucken und einem Unikat Andy Warhols sowie Arbeiten Roy Lichtensteins, Mel Ramos' und Tom Wesselmanns zeigt die Galerie eine Art Markenzeichen. Andrea Madesta mischt diese Ikonen mit relativ unbekannten Namen. Die 1986 geborene Christina Noélle bekommt bei ihr ebenso eine Chance wie die rund zehn Jahre ältere Li Yan.In der Galerie Madesta aufgenommen zu werden, bedeutet für solch junge Künstler nicht nur prominente Gesellschaft sondern ist auch eine große Auszeichnung. Dem Besucher beschert Madesta mit der Ausstellung einen vorweihnachtlichen Kunstbazar. Und einen gespannten Blick auf das Jahr 2018.