06.07.2017

0 06.07.2017

Bitte nicht pusten! Das ist ratsam bei der aktuellen Ausstellung im Naturkundemuseum Ostbayern in Regensburg. Die ausgestellten Kunstobjekte von Ingrid Gerber sind aus verblühtem Löwenzahn gefertigt. Und in diesem Fall sollten sich die Samen nicht gleich in alle Winde zerstreuen.

Service Die Sonderschau "Die Wundersamen" mit Arbeiten von Ingrid Gerber und Gisela Griem läuft bis zum Sonntag, 30. Juli, im Naturkundemuseum Ostbayern (Am Prebrunntor 4) in Regensburg. Öffnungszeiten: Montag von 9 bis 12, Dienstag bis Freitag von 9 bis 16 und Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

"Gut, dass wir hier keine Fenster haben", sagt Museumsleiter Dr. Hansjörg Wunderer mit Blick in den Ausstellungsraum. Ein Mangel an Frischluft kann manchmal seine Vorteile haben. Landschaften in Miniatur, abstrakte Objekte und sogar eine Schüssel: All dies hat Ingrid Gerber aus Pusteblumen zusammengestellt. Dabei verwendet die autodidaktische Floristin einen Trick: Sie arbeitet mit den noch geschlossenen Samenständen des Löwenzahn, also vor dessen Metamorphose zur Pusteblume. Die Pusteblumen gehen dann im bereits fertig angeordneten Objekt von selbst auf.Dass das Naturkundemuseum in seinen Sonderausstellungen Kunst und Natur verbinden will, beweist diese Schau aufs Neue geradezu vorbildlich. "Die Wundersamen" lautet der Titel der Ausstellung. Passend zu den Arbeiten Ingrid Gerbers, die Natur und Kunst in einem sind, werden hier außerdem Bilder von Gisela Griem gezeigt. Auch Griem hat für diese Serie die Pusteblume zum Hauptsujet erhoben. Die Linolschnitte der Künstlerin präsentieren die fragile Blüte als Handdruck auf Büttenpapier. Die flatterhafte Vergänglichkeit der Pusteblume darf sich hier, auf dem Papier festgehalten, ungezügelter entfalten. Gisela Griems Darstellungen zeigen die Samen des Löwenzahns vor allem im Begriff des Davonfliegens. Wenn auch in abgewandelter Ästhetik: Der krasse Schwarz-Weiß-Kontrast vieler Arbeiten sowie die Flächigkeit des Dargestellten nehmen der Pusteblume oftmals die Leichtigkeit.Flüchtigkeit auf den Bildträger gebannt und Fragiles als Objekt konserviert: Dass die Arbeiten der beiden Künstlerinnen so gut miteinander korrespondieren, hat seinen Grund: Die Bilder und Objekte wurden gemeinsam angelegt. Seit sich Gisela Griem und Ingrid Gerberbei einer Sommerakademie kennengelernt haben, arbeiten sie immer wieder zusammen. Dem Naturkundemuseum Ostbayern haben sie nun eine atemberaubende Ausstellung beschert.