28.12.2017

Ein eisig kaltes Kontor, in dem Bob Cratchit sein Leid über die Arbeit für Geizhals Ebenezer Scrooge klagt, wird von jazzigen Klängen und Steffi Denks imposantem Auftritt erfüllt. Gesang, Musik und Dialoge sind top - aber etwas stimmt nicht: Es klingt nicht wie in einem Kontor.

Hörspiel mit ganz viel Musik Auch in der Hörspielversion des Theaterstücks "Scrooge" ist Steffi Denk eine Naturgewalt. Ihre beeindruckende Stimme in den Gesangsparts und ihre Entertainer-Qualitäten verleihen dem Menschenschinder so viel Tiefe, wie sie kaum ein Ebenezer Scrooge zuvor hatte. Urkomisch - selbst im Halbschlafgebrabbel - verbindet sie perfekt Stimmungs- mit Dialektschwankungen. Popkultur-Referenzen inklusive. Das starke Ensemble schafft es, oft nur durch Nuancen die Handlung im Kopfkino auszukleiden. Gerwin Eisenhauer und das "Christmas Ghost Orchestra" swingen, jazzen und rocken derweil mit Spielfreude im sinnig betitelten "Weihnachts-Geister-Hörspiel mit ganz viel Musik" durch kreative Eigenkompositionen und eingestreute Weihnachtslieder-Improvisationen. (tos)

Dieser erste im wahrsten Sinne "Schlag ins Kontor" kommt für die Musiker im Tonstudio der "Alten Mälzerei" überraschend, und es sollte nicht der einzige bleiben. Komplettes Umdenken war gefragt, um ein Bühnenstück - das erfolgreiche Musical nach Charles Dickens' Weihnachtsgeschichte - in ein Hörspiel zu verwandeln. Nach viel Gebastel an der digitalen Raumsimulation stimmte der "Büroklang" schließlich."Wir haben den Aufwand völlig unterschätzt. Lieber mache ich fünf CDs mit ,Trio Elf' am Stück als noch ein Hörspiel", beschreibt Gerwin Eisenhauer die Arbeit am für ihn und seine Mitstreiter Bernd Meyer und Uli Zrenner-Wolkenstein ungewohnten Projekt. Die Zufriedenheit über das Ergebnis ist aber deutlich spürbar. "Ich bin total happy und auch stolz. Ich liebe Kopfkino und war auch schon immer ein Hörspiel-Fan. Es war unheimlich spannend, die Elemente der Inszenierung mit Effekten und Geräuschen in Einklang zu bringen und so Bilder zu erschaffen."Den witzigen Dauerbrenner über den Wandel von "Scrooge" vom Geizhals zum Menschenfreund auf diese Art zu verewigen und nicht etwa als Film, ist für "Geff" Eisenhauer, der Skript und Songtexte schrieb, eine Herzensangelegenheit. "Keiner konnte vor acht Jahren glauben, dass das Stück Jahr für Jahr einige Tausend Leute ins Theater zieht", sagt der 50-Jährige. "Es gibt sogar schon Kartenwünsche für 2018. Einfach verrückt." Ein knappes Jahr lang feilten, experimentierten und mischten die Tontechniker Michael Straube und Mario Sütel mit Musikern, Sängern und Synchronsprechern wie Steffi Denk, Markus Engelstädter, Moritz Katzmair, Christoph Jablonka (Homer Simpsons deutsche Stimme), Martin Strasser, Cirta Rosbach oder Linus Eisenhauer am Sounddesign."Wenn wir ,Scrooge' auf der Bühne spielen, treffen wir uns vorher höchstens einmal, um ein paar Sachen wie das Intro durchzuspielen", erzählt der gebürtige Weidener Eisenhauer. Kein Wunder: Die Arrangements und Feinheiten sind nach mehr als 80 Aufführungen längst in Fleisch und Blut der Jazz-Musiker übergegangen. Beim Hörspiel dagegen sind es unzählige, oft skurrile Fragen, die auf Antworten warten. Etwa "wie lange lassen wir die schlafende Steffi alias Scrooge schnarchen?" oder "wie stellen wir den dritten - eigentlich stummen - Weihnachtsgeist dar?"Das Verhältnis Musik-Text auszubalancieren war die Königsaufgabe. "Am meisten Zeit haben die Underscores, also die musikalisch unterlegten Textteile gebraucht", erzählt Eisenhauer. "Reicht hier eine Anmutung oder muss die Musik präsenter sein." Textpassagen wurden komplett umgeschrieben und neu aufgenommen, weil sie nicht zur Musik passten. "Steffi und die anderen haben da glänzend improvisiert", so Eisenhauer. "Mir ist wichtig, dass die Atmosphäre da ist, das Menschelnde."Das ist so gut gelungen, dass das Projekt den Weg gleich wieder zurück auf die Bühne findet - als Live-Aufführung des Hörspiels. Mit Sicherheit der nächste Hit im erfolgreichen "Scrooge"-Universum.