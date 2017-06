Kultur Regensburg

"Cover" lautet der Titel einer Werkgruppe von Jasmin Schmidt. In der Tat sind die Arbeiten der in Regensburg geborenen und in Flossenbürg lebenden Künstlerin "covered", also bedeckt. Wabenförmige Strukturen legen sich bei ihr über die eigentlichen Gemälde. Dass diese Muster von den Covern einer Buchreihe inspiriert sind, gibt dem Titel noch mehr Sinn.

Mehrere Bildebenen

Stoff und Papier

"Cover" heißt auch die aktuelle Ausstellung im Neuen Kunstverein Regensburg. Schmidt zeigt dort ihre großformatigen Bilder. Die eigentlichen Werke der Künstlerin schimmern dabei nur noch durch. Tonangebend sind die kräftigen gelben, roten und grünen Muster, die das Dargestellte überdecken.Der Künstlerin geht es um den Raum, das ist angesichts ihrer mehrschichtigen Bilder leicht zu erahnen. Die Struktur des Musters wird bei ihr als eine Art zweite Bildebene über die erste gelegt.Und nicht nur das: Auch den Raum selbst bindet sie ein in die Bildwirkung. Am eklatantesten zeigt sich dies in ihren "Bildobjekten". Auseinander geschnitten, wieder zusammengefügt und teils mit freien Durchblicken lassen diese ehemals zweidimensionalen Bilder "Raum" für das Außenrum.Die Inspiration für die geometrische Gliederung der "Cover"-Serie erhielt Schmidt durch eine Jugendbuchreihe aus den 70er Jahren. Die Bücher fielen ihr beim Stöbern im Haus ihrer Großeltern in Flossenbürg in die Hände. Formen und Farben der Muster erinnern an die Ästhetik der damaligen Zeit.Noch eine Assoziation drängt sich auf - und zwar angesichts des Lebenslaufs der Künstlerin, die heute an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg arbeitet: Sie studierte afrikanische Kultur und verbrachte mehrere Jahre in Südafrika.Auch an die Muster des schwarzen Kontinents erinnern ihre aktuellen "Cover" also. Ein Eindruck, der verstärkt wird durch das Material: Schmidt arbeitet nicht nicht nur mit Öl und Acrylspray auf Papier sondern auch auf Nesselstoff.Dabei handelt es sich um eine Zusammensetzung beider Bildträger: Die Vorderseite aus Stoff überdeckt die Rückseite der Arbeiten aus Papier. Ein "Cover" im wahrsten Sinne des Wortes also.Die Ausstellung "Cover" mit Arbeiten von Jasmin Schmidt läuft bis zum 24. Juni im Neuen Kunstverein Regensburg, Schwanenplatz 4. Öffnungszeiten sind Donnerstag bis Freitag von 16 bis 19 Uhr, Samstag von 12 bis 15 Uhr.