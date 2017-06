Kultur Regensburg

Große Show im Festsaal des Regensburger Parkhotels Maximilian. Konfettiregen, atemloses Staunen über Fingerfertigkeit und Beifall für einen, der die Oberpfalz dann repräsentiert, wenn es um Zauberkunststücke geht. Rudy Christl erhielt den "Merlin" und damit einen Preis, den die "International Magicians Society" vergibt.

Bekannte Preisträger

"Merlin" in der Oberpfalz

Wie funktioniert das? Bevor die geladenen Gäste den Preisträger feierten, bekamen sie Sahnestücke aus dem Metier der Illusionisten serviert. Tom Thomson war aus der Schweiz gekommen und sorgte mit seinen Tricks für die Frage: "Wie macht er das nur?"Thomson, so scheint es, kann Gedanken lesen und er verblüffte mit einem Minuten dauernden Konfettiregen, der aus seiner geballten Faust quoll und die Bühne überflutete. Fast wie bei Copperfield. David Copperfield und auch das legendäre Duo Siegfried und Roy sind ebenso im Besitz des "Merlin"-Preises wie Eidgenosse Thomson.Der Schweizer hielt dann auch die Laudatio auf einen Regensburger, der die Trophäe heuer bekam. Sein Name: Rudy Christl. Seine Leidenschaft: Die Magie und damit ein Metier, das auf die Verblüffung des Publikums setzt- Rudy Christl ist 59 Jahre alt, er geht seit Jahrzehnten seiner Passion nach und rastet nicht, wenn neue Tricks zu üben sind. In dieser Rolle hat er das Regensburger Zaubertheater gegründet und steht als Prinzipal an der Spitze der Institution. Er besitzt neben flinken Fingern auch die Gabe der unterhaltsamen Conference. Zu seinem nahenden 60. Geburtstag hat man ihm nun ein Geschenk gemacht, das durchaus dazu geeignet ist, Lebenswerke zu krönen. Aus Las Vegas in den Vereinigten Staaten reiste Tony Hassini an.Im malaysischen Kuala Lumpur geboren, ist der 76-jährige Gründer und Präsident der "International Magicians Society" (IMS). Die Organisation hat weltweit 37 000 Mitglieder und vergibt jährlich den dem Oscar nachempfundenen Preis "Merlin".Heuer wanderte "Merlin" an die Donau und kam in die Hände (wie eine Urkunde verdeutlichte) des "Best Comedy Mentalist 2017". Hassini trat ab und Christl trat auf. Mit einer Dankesrede und einer Papiertüte voller kleiner Geschenke, die als Grundlage für einen faszinierenden Zaubertrick dienten.Und wie bei Copperfield fragte man sich: Woher weiß der Magier vorher, was im Nachhinein geschieht? Aber darauf wird Rudy Christl bei Anfragen wohl nur ein hintergründiges Lächeln zur Antwort geben.