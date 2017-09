Kultur Regensburg

19.09.2017

2

0 19.09.2017

"Synapsen" heißt eine Arbeit von Armin Göhringer. Der Titel ist gleichsam programmgebend für das ganze Werk des Künstlers. Denn bei Armin Göhringer hängt alles zusammen.

Service Die Ausstellung "Strich und Struktur" mit Skulpturen aus Holz von Armin Göhringer und Arbeiten auf Papier von A.R. Penck läuft bis zum 14. November im Kunstkabinett, Untere Bachgasse 7 in Regensburg. Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag von 11 bis 18 Uhr sowie Samstag von 10 bis 14 Uhr. Weitere Infos gibt es unter Telefon 0941 57856 oder unter www.kunstkabinett-regensburg.de.

Aus einem einzigen Holzstück herausgeschnitten, greifen bei Armin Göhringer fragile Holzverbindungen ineinander über, tragen dünne Stäbe auf verwunderliche Weise dicke Blöcke. Zu sehen sind die Holzskulpturen Armin Göhringers derzeit in der Ausstellung "Strich und Struktur" im Kunstkabinett. Die Regensburger Galerie zeigt den Künstler zum wiederholten Male, diesmal in Kombination mit Bildern des unlängst verstorbenen A.R. Penck.Dessen kraftvolle Kompositionen auf Papier korrespondieren mit den Arbeiten Armin Göhringers in mehrerlei Hinsicht. Zunächst ist da der archaische Eindruck. Diesen vermitteln Pencks an Höhlenmalereien erinnernde Strichwesen ebenso wie die stets geschwärzten Holzfiguren Göhringers.Hinzu kommt die Komponente des Weglassens. Bei Göhringers Sägearbeiten gehört das Weggeschnittene ebenso zum Eindruck der Skulptur wie das Stehengelassene - wobei die perfekt ausgeloteten Figuren durch ihre erstaunliche Balance beeindrucken. Der Malerkollege Penck erzeugt aus den Leerräumen sogar neue Figuren. Beide im Kunstkabinett vertretenen Künstler gehören in der deutschen Gegenwartskunst zu den ganz Großen ihres Fachs. Armin Göhringers Holzarbeiten, seit mehr als 30 Jahren Grundlage seines Schaffens, sind im öffentlichen Raum und in zahlreichen Sammlungen vertreten.Penck, eigentlich unter dem Namen Ralf Winkler geboren, steht für eine Erneuerung der Malerei in Deutschland. Gemeinsam mit Georg Baselitz und Markus Lüpertz war er es, der sich nach dem Informel wieder mit gegenständlicher Malerei beschäftigte. Im Kunstkabinett gehen Göhringer und Penck eine harmonische Symbiose ein. Synapsen zwischen den einzelnen Arbeiten gibt es zwar nicht. Dafür aber eine auffallende optische Ähnlichkeit.