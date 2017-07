Kultur Regensburg

Barbara Sophie Höcherl war vor ihrer künstlerischen Ausbildung Staudengärtnerin. Katharina Claudia Dobner arbeitet als Bühnen- und Kostümbildnerin. Und Johann Sturcz sitzt hauptsächlich vor dem Computer. In der Ausstellung "3 x Junge Kunst" im Kunst- und Gewerbeverein Regensburg geht es bunt zu.

Humor und Farbe

Computer und Kostüme

Das Ausstellungsformat mit dem "Berufsverband Bildender Künstler" (BBK) hat hier Tradition. Mit Dobner, Höcherl und Sturcz sind diesmal drei Vertreter aus der Region dabei, deren Arbeiten bei aller Gegensätzlichkeit wunderbar harmonieren. Im Kunst- und Gewerbeverein Regensburg loten sie derzeit aus, wo die Grenzen der Kunst liegen. Dirndl, Computergrafik, Federn: Die ausgestellten Objekte sind keck und beflügelnd."Lebensfreude", sagt die Regensburgerin Dobner als Stichwort zu ihren Figurinen, ihren stark abstrahierten "Puppen" und ihrem "Multi-Kulti-Dirndl". Höcherl aus Falkenstein bezeichnet sich selbst als "barocke Minimalistin" - um ihre Arbeiten mit ausgestopften Vögeln ausführen zu können, hat die Künstlerin eigens einen Präparationskurs absolviert. Und Sturcz aus Amberg bemerkt augenzwinkernd: "Zu einem großen Teil bin ich selbst Computer."Sinn für Humor ist allen drei Künstlern und ihren Arbeiten eigen. Hinzu kommt der Hang zur Farbigkeit. Bei Höcherl sind hier am augenfälligsten die präparierten Papageien und Sittiche. Einem dreidimensionalen barocken Stillleben gleich hat sie die Vögel, mitten in der Bewegung erstarrt, drapiert. Auch an eine moderne Adaption barocker Wunderkammern lassen die ausgestopften Tiere denken. Ähnliches gilt für die schlichten Glaskästen, die Höcherl mit allerlei zusammengepressten Naturalien bestückt hat.Sinnlich ist auch der Rest der Ausstellung. Auf der Galerie über dem großen Saal thront als Blickfang Dobners "Muli-Kulti-Dirndl". Bunte Folklorestoffe aus verschiedenen Kulturkreisen vermitteln auch hier einen Eindruck zwischen Kunst und Entdeckerfreude. Naturkunde und Völkerkunde sind hier in sehr freier künstlerischer Form ausgelegt. Die aus Blättern zusammengenähten Kleidungsstücke, die Höcherl außerdem beigesteuert hat, verwischen die Grenze zwischen Kleidung, Kunst und Natur noch mehr.Um Grenzüberschreitungen geht es in der Ausstellung sowieso. Selbstbewusst zeigt die für Theater in Regensburg und anderen Städten tätige Bühnen- und Kostümbildnerin Dobner Entwürfe aus ihrer Arbeit. Ihre Mischwesen - der Elefant hat Stoßzähne aus Frauenbeinen, das Dromedar einen Höcker aus Spielringen - leiten über zu Sturcz.Der dritte Künstler im Bunde nämlich präsentiert dem Betrachter eine ganze Reihe von Hybriden. Seine "bellenden Gnus" und "zerbrochenen Zebras" sind am Bildschirm entstanden. Doch auch für andere Medien ist der Computerfreak offen: Sturcz zeigt auch Gemälde von Melonen sowie eine Installation aus Bierbank und Zeitschriften. Überraschungen gibt es viele in dieser Ausstellung. Der jungen Kunst diese Freiheiten einzuräumen, ist das erklärte Ziel des Kunst- und Gewerbevereins. "Wir versuchen, die jungen Künstler einen größeren Raum einnehmen zu lassen", betont der dritte Vorsitzende Reiner R. Schmidt in seiner Einführung. Angesichts der schwierigen Lage für Künstler in der Provinz einerseits und der geradezu magnetischen Anziehungskraft der Metropolen andererseits sei dies mehr als nötig.Die Ausstellung "3 x Junge Kunst" von Katharina Claudia Dobner, Barbara Sophie Höcherl und Johann Sturcz läuft bis Sonntag, 6. August, im Kunst- und Gewerbeverein Regensburg (Ludwigstraße 6). Öffnungszeiten sind Dienstag bis Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Die Künstlerin Gisela Conrad führt durch die Ausstellung (Anmeldung und Informationen unter Telefon 0941/5072433).___Weitere Informationen: