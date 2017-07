Kultur Regensburg

19.07.2017

5

0 19.07.2017

"Ach wie ist es schön am Strand!" Das dachte sich Emanuel Schmid, als er die aktuelle Ausstellung seiner Galerie bestückte. Im Regensburger "Kunstkontor Westnerwacht" ist derzeit ein Sammelsurium an Hommagen an das große Wasser zu sehen. Strandbilder von Josef Achmann bis Franz Weidinger machen Lust auf Meer.

Neue Mode

Erotische Aspekte

"Meereslust" - der Name der Schau bringt den Badeurlaub und die damit verbundene Freude zusammen. Bleibt zu fragen: Warum? Zumindest wenn man den Trend kritisch hinterfragt, so wie es Emanuel Schmid tut."Seit der Antike und noch vor einigen Jahrhunderten galt die Meeresküste grundsätzlich als unwirtliche Gegend, voller Gefahren und Unbequemlichkeiten, höchstens bewohnt von armseligen Fischern", erklärt der "bekennende Ostseeurlauber". Das mittlerweile so beliebte Baden im Meer sei also eigentlich eine sehr junge Mode. Sei's drum. Die meisten der in dieser Sommer-Ausstellung par excellence gezeigten Arbeiten lassen die Frage nach dem warum vergessen. Azurblaue Küsten, grazile Bikinischönheiten und pittoreske Fischerboote wecken die "Meereslust" erst so richtig.Trotz einiger kritischer Störenfriede - Helmut A. Heimmerl" etwa zeichnet sein "Strandvergnügen" als Wimmelbild mit viel zu viel schlaffer Haut - haben die "Lebensfreude", die "Mediterrane Küste" und die "Fischerboote am Abend" in dieser Ausstellung eindeutig Oberwasser. Welch großer Beliebtheit sich das Thema "Meer" auch in der bildenden Kunst erfreut, bemerkte Schmid beim Stöbern. Erst einmal auf die Idee mit den Strandbildern gekommen, stieß der Galerist bei allen zwölf Künstlern aus seinem festen Bestand auf entsprechende Arbeiten.Am verlässlichsten zeigte sich hier mal wieder Willi Ulfig. Der besondere Schützling Emanuel Schmids ist in der Ausstellung mit allein mehr als 20 Arbeiten vertreten. Diese zeigen die Entwicklung des Regensburger Malers zur immer stärkeren Abstraktion. Vor allem aber überwiegen hier die farbenfrohen Eindrücke eines arkadischen Sehnsuchtsortes. Ebenso wie Ulfig vermittelt Knut Schnurer mit seinem "Insel-Morgen" die besondere Ästhetik der 50er Jahre. Vom später aufkommenden Massentourismus ist auf diesen Bildern der Anfangszeit noch nichts zu spüren.Ganz anders bei den bereits erwähnten Cartoonbildern Helmut A. Heimmerls. Oder auch beim ebenfalls gerne bösartigen Herbert Rosendorfer. "Was steht in der Zeitung? Nichts", so heißt hier die Darstellung einer mit Lektüre im Wasser treibenden Nackten. Dass der erotische Aspekt in der Ausstellung ebenfalls zu tragen kommt, liegt auf der Hand. Dies geschieht teils subtil, wie bei Alexandra von Hellbergs fröhlichen Radierungen "Meereslust" - und manchmal auch ziemlich eindeutig: Herbert Scherreiks' "Geburt der Venus (nicht nur) aus dem Schaum des Meeres" vereint weibliche und männliche Geschlechtsorgane.Die "Meereslust" ist in mehrerlei Hinsicht auslegbar, das führt die Schau im "Kunstkontor Westnerwacht" deutlich vor Augen. Im Großen und Ganzen überwiegt aber trotz mancher Widrigkeiten die Aussage: "Ach wie ist es schön am Strand!"Die Ausstellung "Meereslust - Strandbilder von Josef Achmann bis Franz Weidinger" läuft bis Samstag, 5. August, im "Kunstkontor Westnerwacht" (Weintingergasse 4) in Regensburg. Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag von 16 bis 18 Uhr, Samstag von 11 bis 15 Uhr. Weitere Infos unter Telefon 0941/560772 oder www.westnerwacht.de.