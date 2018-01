Kultur Regensburg

25.01.2018

Die Arbeiten Heiko Herrmanns sind nicht unbedingt abstrakt. Sie sind nur ein bisschen "verzurrt". Der "Garten Eden", "Himmel und Hölle" oder "Prinz Eisenherz" lassen sich nicht nur mehrdeutig auslegen, sondern auch nicht auf den ersten Blick erkennen.

Dynamisch, nicht chaotisch

Eindrücke formen

Regenburg. Der Künstler selbst findet die Diskussion um Abstraktion oder Figuration ohnehin müßig. "Das führt meines Erachtens nur in Sackgassen", bemerkt Heiko Herrmann. Farben sind für den Maler und Bildhauer sowohl Rohmaterial als auch "Wegweiser der Verwirrung". Seine "Verzurrte Welt" präsentiert der Künstler derzeit im Kunst- und Gewerbeverein Regensburg. Zu sehen sind Gemälde und Plastiken aus der Zeit zwischen 1976 und 2016.Die Arbeiten präsentieren sich vor allem kraftvoll. Dynamisch ineinander greifende Farbkompositionen oder archaische Formen aus Eisen gegossen: Heiko Herrmann scheint als Künstler aus dem Vollen zu schöpfen. Farben von ihrem Rohzustand in der Tube zu einem Gefüge von Raum, Zeit, Figur und Bewegung zu verstricken, das ist für den Künstler das Wesentliche.Das Ergebnis sind dominant auftretende Bilder und Gebilde, die zwar pulsierend sind, aber nicht chaotisch. Dafür sorgt Herrmann in seinem Schaffensprozess. "Ich versammle auf der Leinwand erst einmal verschiedenartiges Gerümpel von Farbflecken, Linien, usw.", erklärt er. "Das sehe ich mir sehr lange an und greifen dann ordnend ein."Ähnlich verhält es sich bei der Plastik. "Aus verlorenen Formen, Wellpappeschachteln und Styroporverpackungen, versuche ich, Gebilde zu gestalten, die ich zu neuen Figuren forme." Die werden anschließend in Eisen gegossen. Dass dieser Vorgang eine weniger schweißtreibende Angelegenheit ist als die vormals versuchte Bildhauerei in Stein, ist ein Nebeneffekt, den Heiko Hermann gerne hinnimmt.Der Künstler ist ein verschmitzter Tausendsassa, der nicht nur in seiner Heimat Pertolzhofen (Kreis Schwandorf) künstlerisch kräftig aufmischt. Dort veranstaltet er alljährlich die "Kunstdingertage". Ansonsten reist Herrmann viel um die Welt und sammelt Eindrücke. Die bringt er dann in die richtige Form.Für den Kunst- und Gewerbeverein schnürt Heiko Herrmann ein buntes Paket. Verlorene Formen und Farbgerümpel: mit geübtem Auge verzurrt. Die Ausstellung "Heiko Herrmann. Verzurrte Welt - Malerei und Plastik" läuft bis Sonntag, 25. Februar, im Kunst- und Gewerbeverein Regensburg, Ludwigstraße 6. Öffnungszeiten sind Dienstag bis Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Am Samstag, 27. Januar, und am Samstag, 17. Februar, um jeweils 11 Uhr gibt es Führungen mit Gisela Conrad. Am Dienstag, 20. Februar (19 Uhr), liest der Schauspieler Heinz Müller "Texte zur Kunst von Heiko Herrmann".___Weitere Informationen: www.kunst-und gewerbeverein.de