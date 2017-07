Kultur Regensburg

Fürstin Gloria von Thurn und Taxis ist Fan von Big-Band-Sound. Im Gespräch mit unserer Redaktion verrät die Adelige, dass der Auftritt von Max Greger, Paul Kuhn und Hugo Strasser vor zehn Jahren zu ihren absoluten Höhepunkten bei den bisherigen Schlossfestspielen gehört. Roger Cicero sang damals zum Sound der Swing-Legenden. Kein Wunder, dass die Fürstin am Donnerstagabend Max Mutzke und der SWR-Big-Band entgegenfiebert. Und die Fürstin wird nicht enttäuscht. Der Schwabe Mutzke und seine schwäbischen Begleitmusiker swingen den Innenhof kraftvoll und dynamisch.

Gloria ist zu Beginn des knapp zweistündigen Konzertes wohl noch nicht richtig warm. Schnell holt sie aus ihren Gemächern eine Pelzjacke. Bandleader Klaus Wagenleitner verspricht zum Auftakt gleich mal einen heißen, funky Abend. In der Tat: Was er mit seinen 13 Bläsern zur Einstimmung serviert, lässt die Kronleuchter gehörig wackeln. Als Max Mutzke die Bühne betritt, gesteht er mit einem Augenzwinkern: "Als wir hier durch den Backstage-Bereich gegangen sind, dachte ich mir: Hey, das schaut ja aus wie bei mir zuhause." Die Lacher im nicht ganz ausverkauften Innenhof sind ihm sicher. Der Applaus auch, denn mit "Marie" oder "Me and Mrs. Jones" beweist er, welch soulige Stimme in ihm steckt.Max Mutzke hat es als einer der ganz wenigen Castingshow-Teilnehmer geschafft, seinen eigenen Weg erfolgreich zu gehen. Stefan Raab hat ihn 2004 entdeckt. Mit "Can't wait until tonight" belegte er einen respektablen achten Platz beim Eurovision Song Contest. Den Song spielt er natürlich auch in Regensburg. Aber vom "One-hit-wonder" ist der 36-Jährige weit entfernt. Im April hat Mutzke sein siebtes Album "Experience", das er mit der NDR-Radiophilharmonie aufgenommen hat, bei einem gefeierten Konzert in der Elbphilharmonie vorgestellt. Das Jazzalbum "Durch Einander", bei dem als Gastmusiker unter anderem Klaus Doldinger und Götz Alsmann mitspielen, wurde vor vier Jahren mit einen Jazz-Award in Platin ausgezeichnet. Mutzke war außerdem mit Katie Melua auf Tour. Sein Song "Let it Happen" wurde Titellied der ZDF-Sendung "Durchgedreht".Ein breites Repertoire präsentiert Mutzke auch bei den Schlossfestspielen. Ob das Cover von "Empire State of Mind" von Alicia Keys oder das groovige "Magisch"- der Mann mit der Mütze hat es drauf. Applaus gibt es auch für seine politische Botschaft, sein Plädoyer für Vielfalt und eine offene Gesellschaft. "Das ist mein Appell an ein buntes Deutschland", ruft er. Seine Botschaft hat er in einen sehr tanzbaren Song verpackt: "Unsere Nacht".Der Schwarzwälder hat das Zeug zum Entertainer. Immer wieder packt er den Schelm aus. Als den Zuhörern "Wir sind schon bei der letzten Nummer" ankündigt und dafür leise Empörung erntet, meint er: "So teuer war es heute auch nicht." Findet bestimmt auch Fürstin Gloria. Ihr Bilanz zu den Festspielen: "Ich bin super zufrieden bisher. Ganz tolle Konzerte und schicke Leute."