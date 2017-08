Kultur Regensburg

15.08.2017

Service Die Ausstellung "30 Jahre - KünstlerInnen mit denen der NKVR zusammen gearbeitet hat" läuft bis zum 9. September im Kunstraum des Neuen Kunstvereins (Schwanenplatz 4, Regensburg). Öffnungszeiten: Donnerstag bis Freitag von 16 bis 19 Uhr, Samstag von 12 bis 15 Uhr.

Regensburg. 30 Jahre hat der Neue Kunstverein Regensburg nun schon auf dem Buckel. Beim Namen bleibt es dennoch. "Wir nennen und jetzt nicht um in ,Alten Kunstverein'", witzelt der Vorsitzende Reiner R. Schmidt bei der Jubiläumsfeier. Gelassen und betont unpathetisch geht es zu, als der Neue Kunstverein Regensburg vor kurzem seinen runden Geburtstag begeht. Eine Ausstellung mit einer kleinen Auswahl von Künstlern und ein knapper Rückblick, das war's. Understatement gehört zum Profil des Neuen Kunstvereins Regensburg, der seine Ausstellungsflächen in der Humboldtstraße und in einem Einkaufszentrum in Königswiesen hatte, bevor er die jetzigen Räume am Schwanenplatz bezog.Für einen angestrebten "Kunstpreis für Künstler über 40 Jahre" - eine launige Anspielung an den Kunst- und Gewerbeverein, der die 40 seinerseits als Obergrenze setzt - fehlen dem Neuen Kunstverein bislang die Sponsoren. Also bleibt es zum Jubiläum zunächst bei einer Überblickschau. Elf Künstler, mit denen der Verein im Laufe der 30 Jahre zusammengearbeitet hat, werden hier präsentiert. Sie stehen stellvertretend für mehr als 160 Kollegen aus Deutschland, Tschechien, Polen oder Italien, die im Neuen Kunstverein Regensburg einen Blick in die überregionale Kunstwelt gewährten.Jeder der elf Beteiligten ist mit einer besonderen Erinnerung verbunden - sei es Annegret Bleisteiner aus München, mit deren Feuerwerk aus grellbunten Konsumgütern der Neue Kunstverein einst seinen Ausstellungsraum in Königswiesen eröffnete. Oder Franz Eckhardt und Detlef Schweiger aus Dresden, die die guten Verbindungen der Regensburger zur Elbstadt aufzeigen.Alle vertretenen Schaffenden stehen für das Ziel des Kunstvereins, gute Arbeiten zu präsentieren die nicht unbedingt aus der Region kommen. "Wir wollen das Kunstleben in Regensburg bereichern", so lautet die Idee der Initiatoren heute wie bei der Gründung vor nunmehr 30 Jahren. Konkret bedeutet dies: Kunstfahrten, Symposien - und vor allem Ausstellungen. "Alle unsere Ziele haben wir vielleicht nicht erreicht", resümiert Schmidt bei der Eröffnung der Jubiläumsausstellung.Seine gute Laune hat der Vorsitzende deshalb nicht verloren. Denn: "Es muss ja noch Luft bleiben nach oben." Zum runden Geburtstag bedankt sich Schmidt bei allen Mitarbeitern, vor allem bei den Vorstandsmitgliedern. "Diese Arbeit ist Teamwork", betont der Vorsitzende. In diesem Sinne hoffe er, gemeinsam kreativ weiterarbeiten zu können. Mit alten Freunden in die Zukunft eines nach wie vor neuen Kunstvereins.