16.06.2017

Bei der Segnung der sanierten Porta Praetoria freut sich Bischof Rudolf Voderholzer über die Verbundenheit der Menschen in Regensburg. Karl Beck, Projektleiter der Baumaßnahme, findet jedoch auch kritische Worte.

Pforte ins Herz schließen

Zusammenarbeit gelobt

Die Porta Praetoria ist als einzig erhaltenes Legionslagertor weltweit einmalig. Der Öffentlichkeit präsentierten es Staatssekretär Bernd Sibler, Karl Beck von der Brauerei Bischofshof und Klemens Unger, Vorsitzender des Welterbe Kulturfonds Regensburg. Voderholzer segnete das frisch sanierte Bauwerk.In seiner Ansprache betonte Voderholzer die Geschichtsträchtigkeit und Einmaligkeit der Pforte. Die römische Geschichte sei an der sanierten Pforte "erkennbar und lesbar." Das römische Erbe werde vom "christlich-abendländischen Geschichtsbewusstsein" integriert, sagte der Bischof. Er deutete die Toranlage als Teil der Legionslager-Befestigung als "einen abweisenden Schutzbau". Es sei erfreulich, dass dieser in der Bedeutung durch die Steinerne Brücke abgelöst wurde, ein Zeichen der Verbindungen zwischen den Menschen. Staatssekretär Bernd Sibler freute sich besonders darüber, dass mit der Sanierung nun auch der Innenraum als Museum ausgebaut wurde. "Dinge, die man nicht erleben, spüren und berühren kann, kann man nicht ins Herz schließen", sagte er. Nun hätte die Porta Praetoria das Potential, ein "Ort zum Lieben der Geschichte zu werden.""Ein identitätsstiftendes Wahrzeichen der Stadt" sei die Porta Praetoria, sagte Karl Beck, kaufmännischer Leiter Bischofshof und Projektleiter der Baumaßnahme Porta Praetoria. Die Brauerei war in Vertretung des Eigentümers, der bischöflichen Knabenseminarstiftung Bauleiter, auch weil die Toranlage auf dem Bischofshofgelände steht. Seit der Wiederentdeckung 1885 sehe die Brauerei die Porta Praetoria als ihre Verantwortung an, sagte Beck. Die Sanierung sei gut und zügig vonstatten gegangenen, der Kostenplan von drei Millionen eingehalten worden. Nur der bürokratische Aufwand sei für das mittelständige Unternehmen kaum leistbar gewesen: "Manchmal waren mehr Kontrolleure als Handwerker auf der Baustelle."Klemens Unger, Kulturreferent der Stadt Regensburg, sprach für den Welterbe Kulturfonds e. V., der die Restaurierung mit 700 000 Euro bezuschusste. Am Anfang habe ein Antrag für das Bundesprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus" gestanden. Die Sanierung wurde neben der Restaurierung des Ludwig-Erhard-Hauses in Fürth als einziges aus 70 eingereichten Projekten aus Bayern gefördert. Der Bund stellte 2 Millionen Euro dafür zur Verfügung. Unger lobte auch die gute Zusammenarbeit mit der Brauerei Bischofshof und dem Architekten Joachim Peithner und die Bereitschaft der Stadt, das Gebäude, das ihr nicht gehöre, mit 300 000 Euro zu bezuschussen.