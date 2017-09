Kultur Regensburg

14.09.2017

0 14.09.2017

"Haben inzwischen nicht alle vom Thema Luther die Nase voll?" Ein kurzer Blick durch den Saal im Evangelischen Bildungswerk Regensburg zeigt der passionierten Quartett-Sammlerin Gretel Meier, wie vollkommen daneben sie mit ihren Zweifeln am Interesse des Publikums gelegen ist

Spannender Einblick

Über 2000 Quartette

Service Die Ausstellung "Luther als Kartenspiel - Ein Einblick in die Welt der Quartette" ist bis Samstag, 7. Oktober, in der Staatlichen Bibliothek (Gesandtenstraße 13,) in Regensburg zu sehen. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 16 Uhr. Kontakt: 0941/6308 060 oder info@staatliche-bibliothek-regensburg.de

Zum üblichen Prozedere einer Ausstellungseröffnung in der Staatlichen Bibliothek in Regensburg mit ein paar allgemeinen Floskeln und einer schmeichelhaften Einführung, lauschen die Besucher zunächst höchst aufmerksam einem fast einstündigen reich bebilderten Vortrag. Erst danach wandern sie auf Einladung des Bibliotheksleiters Bernhard Lübbers ums Haus herum zur Eröffnung der Ausstellung "Luther als Kartenspiel".Im großzügigen Foyer drängen sich dann die Schaulustigen um die Vitrinen und Stelltafeln mit zahlreichen Abbildungen und historischen Quartett- und Schwarze-Peter-Spielen. Lebhafte Diskussionen entspannen sich um die Kartenspiele mit Rennautos, Weltraumfahrzeugen, Dichter und Märchenerzählungen, wo jeweils vier zusammengehörende Karten ein Quartett bilden.In ihrem aufschlussreichen und zugleich kurzweiligen Vortrag hat Meier auf die Entstehung der Ausstellung hingewiesen und einen ausgesprochen spannenden Einblick in die Welt der Quartette gegeben. Meist als Kinderspiel abgetan, das viele von ihrer Jugend her als wetteifern um PS-Boliden und Hubraum-Monster kennen, haben Quartette eine reiche Tradition im Bildungsbürgertum des 19. und 20. Jahrhunderts.In dieser Zeit, als es in vielen Haushalten keine Bücher gab, ganz zu schweigen von Medien wie Fernseher, Internet oder Smartphone, dienen Quartette häufig der Bildung und Unterweisung. Sowohl einer allgemeinen Erziehung in vielerlei Richtungen, besonders aber auch der religiös-christlichen Erziehung. Bibelquartette mit Heiligen, Päpsten oder Landstrichen stellt Meier vor, die mit Bibelzitaten kombiniert den Weg zu einem frommen Leben ebnen sollten.Luther-Quartette zeigen Weggefährten des Reformators, seine Familie und Wirkungsstätten, sie stellten Kirchenlieder in den Mittelpunkt oder präsentieren die "Frauen im Schatten". Zu ihnen zählt auch die fromme und geschäftstüchtige Gattin Luthers, Katharina von Bora.Das Kartenspiel, oft "sonntags gemeinschaftlich zur Unterhaltung und Belehrung im familiären Kreis gespielt", war damit gewissermaßen ein Vorläufer von Google und Co. Das darin enthaltene geschichtliche, naturwissenschaftliche und sonstige Wissen wanderte spielend in die Köpfe und bildete dort den Fundus, aus dem heute unter anderem Wikipedia hervorgegangen ist.Kenntnisreich blättert die leidenschaftliche Sammlerin, die als Sozialpädagogin im Jugendamt der Bezirkshauptstadt arbeitet, Details des Verlagswesens, der Zeichner und der zeitbezogenen Hintergründe ihrer "Schätze" auf. Vor allem bei Missionsquartetten lässt sich anhand der Bilder aus damaligen Kolonialgebieten, die von Ordensgemeinschaften missioniert wurden, die Entwicklung von autoritär-patriarchalischen Rassismen zu heute eher gleichberechtigten Einstellungen anschaulich nachvollziehen.Neben dieser Auswahl aus Meiers umfangreicher Sammlung, die weit über 2000 Quartette aus rund drei Jahrhunderten umfasst, enthält die Schau auch Abbildungen und Erläuterungen. Nicht zu sehen ist ein ironisch-freches Schwarze-Peter-Spiel, vom dem Meier in ihrem Vortrag erzählt. In dem ist der wortgewaltige Mönch Martin Luther wegen seines Ausspruchs "Dem Volk aufs Maul geschaut" der schwarze Peter. Eine der jüngsten Erwerbungen Meiers ist ein Quartett zur Kirche und Diakonie, das voriges Jahr vom evangelischen Dekanat Regensburg herausgegeben worden ist.