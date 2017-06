Kultur Regensburg

07.06.2017

7

0 07.06.2017

Die Fotografie ist bei Raoul Kaufer nicht mehr als ein Mittel zum Zweck. Allerdings auch nicht weniger. Genau genommen verwendet der Regensburger Künstler für seine Bilder nicht Pinsel und Pigmente. Diese Arbeitsmittel sind bei ihm verdrängt durch die digitale Fotografie.

Neue Welt

Bilderrausch

Service Die Ausstellung "Raoul Kaufer. Serielle Arbeiten Cortex & Frax" läuft bis zum 21. Juni in der Galerie "Art Affair" (Neue Waag Gasse 2, Regensburg). Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag von 11 bis 13 und von 14 bis 19 Uhr, Samstag von 11 bis 18 Uhr. Weitere Infos unter Telefon 0941/5999591 oder www.art-affair.net.

"Durch die digitale Bearbeitung seiner Fotografien von Stadtansichten oder Architektur schafft der Künstler eine neue Wirklichkeit, jenseits der realen Gegebenheiten", heißt es zur aktuellen Ausstellung Kaufers in der Regensburger Galerie "Art Affair".Ob schön oder neu darf dabei jeder für sich entscheiden. Eigentlich ist die digitale Fotografie ja nun kein absolutes Novum mehr. Aber wenn es nach dem Kunsttheoretiker Peter Weibel geht, der auf der Einladung zur Ausstellung zitiert ist, gibt es mittlerweile kaum mehr Alternativen zu einer hochtechnisierten Neuordnung. "Durch die neue nichtkörperliche Raum- und Zeiterfahrung haben die traditionellen piktorialen Strategien der Raumdarstellung ihren Sinn verloren", heißt es hier.Diese Entkörperung des Raumes zelebriert Kaufer genüsslich. Der Künstler verwendet digital fotografierte Stadtansichten und verzerrt, spiegelt und multipliziert diese zu schwindelerregenden neuen Formationen. Vom Ausgangsmotiv ist dabei oft kaum mehr etwas zu erahnen.Zum halluzinogenen Rausch werden Kaufers Bilder vor allem, wenn der Künstler das Ausgangsbild komplett verändert. Dies tut er in einer der zwei Bildgruppen, die derzeit bei Art Affair zu sehen sind: In der Serie "Cortex" wird die Fotografie stark abstrahiert, die Bildelemente lösen sich teils auf, die Farben sind durch völlig andere ersetzt. Näher am Original bleiben die Bilder der zweiten Gruppe. Hier sind Gebäudefassaden, Baustellen oder Brücken teils noch deutlich erkennbar. "Frax" hat Raoul Kaufer diese Serie genannt, eine Verbindung aus Fragment und Fraktur.Surrealismus, Realismus und Serie sind die drei Hauptelemente im Schaffen Kaufers. Die Besonderheit in seinem Werk: Die drei traditionellen Komponenten werden adaptiert. In eine von virtuellen Medien bestimmte Welt, in der der Raum eine neue Dimension annimmt.