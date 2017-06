Kultur Regensburg

07.06.2017

5

0 07.06.2017

Am Sonntag erlebten die Besucher der "Tage Alter Musik Regensburg" Bach aus französischer und Händel aus britischer Perspektive. Am Montag in St. Emmeram fügten das Züricher Barockorchester und die Sopranistin Miriam Feuersinger den schweizerischen Alpenblick auf Bach, Telemann und Heinichen hinzu.

Vivaldis deutsche Kollegen

Sünder und Erlöste

Konzertmeisterin Renate Steinmann ist die inspirierende Prima inter Pares des 2002 gegründeten Barockensembles, das sich gerne der "Musica Inaudita" widmet, also Werken, die zu Unrecht selten gespielt werden. Zu dieser Kategorie zählen das Concerto a 7 G-Dur des Leipzigers Johann David Heinichen (1683-1729), der in Italien Erfolge feierte, Vivaldi kannte und später hochgeachtet in Dresden lebte.Das ausdrucksstarke Opus spielt als "mehrchöriges Concerto" mit allen denkbaren Klangkombinationen der Flöten, Oboen und Streicher. Die Züricher musizieren es mit geschmeidig pulsierendem Energiefluss und begeistern im virtuosen Finale als draufgängerische Solisten.Eine vergleichbare Intention verfolgt Telemann mit seinem Concerto e-Moll TWV 55:e3. Renate Steinmann reizt alle Farben ihrer Violine aus, Sibylle Kunz zaubert aus ihrer Blockflöte ungeahnte Nuancen, Jermaine Sprosse lässt das Cembalo im "Stylus Phantasticus" improvisatorisch rauschen. Die Ouvertüre (Suite) a-Moll TWV 55:a4 treibt ihr Spiel mit den aktuellen Tanztypen der Zeit als da sind Passepied, Bourree, Menuet, Polonaise und Gigue. Die Züricher treffen deren Charaktere traumwandlerisch sicher auf den Punkt, man hat den "Vollkommenen Capellmeister" von Mattheson gut studiert. Die große Stunde der Sopranistin Miriam Feuersinger schlägt bei den beiden Bach-Kantaten BWV 199 "Mein Herze schwimmt im Blut" und BWV 84 "Ich bin vergnügt mit meinem Glücke". Die gebürtige Bregenzerin singt, erzählt, deklamiert, sie bleibt dicht an den Wortbetonungen.Sie sieht das Vibrato als delikate Verzierung, sie lässt den Ton aus dem Nichts groß in den Raum wachsen und färbt ihn trefflich mit stilistisch adäquaten Farben. Sie kennt die Botschaft der Texte und vermittelt sie mit suggestiver Überzeugungskraft. Das ist Barockgesang vom Feinsten.Auf Augenhöhe bewegen sich die wie eine menschliche Stimme dialogisierende Oboe von Kerstin Kramp, das phantasievolle Continuospiel von Sprosse an Cembalo und Orgel sowie die hervorragend plastische und expressive Führung der Bassstimme durch die Cellistin Linda Mantcheva. Dieser Bach mit seiner Balance von Verstand und Emotion, Redekunst und Wärme berührt und überzeugt. BR Klassik sendet am Donnerstag, 20. Juli (18.05 Uhr), einen Mitschnitt des Konzerts.