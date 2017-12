Kultur Regensburg

Mit schrillen Songs, aggressiven Attitüden und dem Charme des Mittelfingers eroberte Billy Idol die Bühnen. Nach seinem Comeback im Jahr 2006 zieht es den schockblonden Rockrebell nach über einem Jahrzehnt genau dort hin zurück. Am Dienstag, 26. Juni (20 Uhr), kommt Billy Idol nach Regensburg in die Donau-Arena. DiePunk-Ikone hat musikalische Brücken zwischen Punk und Hardrock gebaut. Der Rockrebell fasziniert die Musikwelt mit "Rebel Yell", "Dancing With Myself", "Flesh For Fantasy" und "Cradle Of Love". Die Single "Sweet Sixteen" vom dritten Album "Whiplash Smile" entwickelte sich hierzulande zu seiner erfolgreichsten Hitsingle. Billy Idol hat die Exzesse hinter sich gelassen, aber in seiner Musik und live ist er nach wie vor kompromisslos geblieben. Der Kartenvorverkauf läuft ab dem heutigen Mittwoch, 13. Dezember, 10 Uhr.

___Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter Telefon: 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/8729-0.