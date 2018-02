Kultur Regensburg

26.02.2018

Die "Science Busters" kommen am Freitag, 9. März , um 20 Uhr in den Regensburger Antoniussaal. Zu ihrem 10-jährigen Jubiläum haben die "Science Busters" eine ganz besondere Show auf der Pfanne: Alle Fragen, die seit der Erdentstehung vor 4,5 Milliarden noch offen sind, sollen an diesem Abend beantwortet werden: Kann man in einem Schwarzen Loch zu spät kommen? Wie entsorgt man eine Raumstation? Wieso ist Urin eigentlich gelb? Was ist so super an einer Supererde? Mit Kabarettist Martin Puntigam, Astronom & Science Blogger Dr. Florian Freistetter und Professor Helmut Jungwirth (Molekularbiologie). Karten bei NT-Ticket beziehungsweise auf www.nt-ticket.de. Bild: pertramer.at