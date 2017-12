Kultur Regensburg

Zum Ende des Luther-Jahres leistet auch das Theater Regensburg seinen Beitrag zum 500-jährigen Jubiläum. Es setzt Johann Sebastian Bachs "Hohe Messe in h-Moll" (BWV 232) auf den Spielplan, was grundsätzlich zu begrüßen ist.

Polarisierende Inszenierung

Orchester mit Schwächen

Der Umstand, dass dieses 1724 begonnene und erst 1749 vollendete Werk nicht wie gewohnt konzertant, sondern in einer Inszenierung von Jochen Biganzoli im Theater am Bismarckplatz auf die Bühne kommt, dürfte allerdings nicht nur bei Puristen für Diskussionsbedarf sorgen. Denn schließlich strahlt dieses grandiose Werk als Vertonung der Ordinariumsteile einer lithurgischen christlichen Messe auch eine gewisse Würde als geistliche Komposition aus, die es zu respektieren gilt. So stellt sich hier allein schon die Grundsatzfrage, ob ein solches Werk überhaupt in einer Inszenierung zur Aufführung gebracht werden sollte oder nicht. Der Respekt vor dieser Würde gilt zudem nicht nur der Komposition selbst, sondern auch den ausführenden Vokalisten und Instrumentalisten, welche bei der üblichen konzertanten Aufführung im Mittelpunkt stehen.Die Frage, ob eine szenische Aufführung sinnvoll gestaltet werden kann, gewinnt mit der Inszenierung von Biganzoli noch deutlich an Relevanz. Denn was hier auf der Bühne zu sehen und hören ist, polarisiert zurecht. Da unterbricht die Sopranistin ihre Arie im Gloria mehrmals, um dem Publikum auf besonders coole Art mitzuteilen, dass Singen etwas mit Sport zu tun habe, da schlägt der Bass im Gloria vor lauter Begeisterung und gymnastischem Überschwang ein Rad bevor er sein "Quoniam tu solus sanctus" intoniert und da sieht man Vokalsolisten und den Chor in den Einheiten eines Wohnblocks agieren. Noch viele andere mehr oder weniger kreative Einfälle des Regisseurs sowie des Bühnenbildners Wolf Gutjahr und der Kostümbildnerin Katharina Weissenborn "bereichern" dieses szenische Spektakel, das durch große und lange Video-Projektionen von Thomas Lippick über zum größten Teil hausgemachte Naturkatastrophen komplettiert wird.Da fällt es als Theaterbesucher schwer die Substanz und die geistliche Würde des Werks sowie die musikalischen Qualitäten der Ausführenden zu erfassen. Das alles wird hier doch etwas zu stark in den Hintergrund gedrängt und manchmal auch bewusst zynisch konterkariert. Ein wirklich konstruktiver Einfall ist allerdings ein von Naji Baghdadi ausgeführtes islamisches Gebet, dessen in deutschen Übertiteln eingeblendete Übersetzung zeigt, wie ähnlich der Wortlaut zu den christlichen Messtexten ist.Die Bühnenakteure bemühen sich am Premierenabend mit Energie den an sie gestellten Spagat umzusetzen. So agieren die Sopranistinnen Anne Preuß und Sara Maria Saalmann, die Altistinnen Vera Egorova-Schönhofer und Vera Semieniuk, der Tenor Martin Platz und der Bass Jongmin Yoon durchaus auf hohem musikalischen Niveau. Selbiges gilt auch für den Chor und das von Alistair Lilley geleitete Orchester, das zwar an einigen wenigen Stellen kleine Intonationsschwächen zeigt, die aber nicht weiter ins Gewicht fallen.Der Applaus ist höflich anhaltend aber nicht überschwänglich. Wer sich selbst ein Bild machen will, hat noch viele Möglichkeiten dazu, denn die ungewöhnliche Produktion steht noch bis Anfang Juni auf dem Spielplan.