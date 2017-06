Politik Regensburg

02.06.2017

Regensburg/Weiden. Der Wohnungsmarkt ist angespannt. "Zunehmend schwierig", wenn nicht sogar unmöglich, wird es deshalb für die 6000 anerkannten Flüchtlinge, bezahlbaren privaten Wohnraum in der Oberpfalz zu finden.

Das Flüchtlingsproblem ist noch nicht bewältigt, denn jetzt beginnt die eigentliche Integration. Regierungspräsident Axel Bartelt

"Das Problem brennt unter den Nägeln", sagt Regierungspräsident Axel Bartelt. Die Notlage ist so drängend, dass sich die Bezirksregierung mit Bezirkstagspräsidenten Franz Löffler und Vertretern des Landkreis-, Städte- und Gemeindetages aus der Oberpfalz sowie mit Mitarbeitern von Jobcenter, Stadtbau und der Immobilien Freistaat Bayern (IMBY) traf.Als Zwischenlösung sind von den rund 6000 Personen in der Oberpfalz bereits 3000 sogenannte "Fehlbeleger" (anerkannte Flüchtlinge) in staatlichen Asylbewerberunterkünften untergebracht: Tendenz steigend. "Dieser Zustand kann nicht von Dauer sein. Wir müssen für die nächste Welle gewappnet sein, und dürfen keinesfalls wieder auf Notunterkünfte zurückgreifen", sagt Bartelt. Bei den wohnungssuchenden "Anerkannten" handelt es sich dem Vernehmen nach um mehr als 60 Prozent alleinstehende, junge Männer, vor allem aus Eritrea und Syrien. 2015 wurden 29 000 neue Asylbewerber in der Erstaufnahmeeinrichtung Regensburg registriert, 2016 waren es rund 6000 und 2017 bisher gut 1000."Das Flüchtlingsproblem ist noch nicht bewältigt, denn jetzt beginnt die eigentliche Integration: Diese Menschen müssen schnell Wohnung und Arbeitsplatz finden", betont der Regierungspräsident.Die Verantwortlichen machen sich keine Illusion, dass die anerkannten Flüchtlinge - aufgrund ihres Migrations-Hintergrunds - nicht immer "offene Arme finden". Von der Obhut des Staats werden sie nun in den freien Wohnungsmarkt entlassen: Viele Hausbesitzer reagieren auch zögerlich, da sich hier die Mieten nach ortsüblichen Sätzen orientieren. Für Asylbewerber sind sie teilweise völlig überteuert. Weil Staat und Kommunen die Aufgabe allein nicht stemmen können, erfolgt der Appell an die Bürger, Wohnungs- und Mietpatenschaften zu übernehmen. Bartelt spricht von einer Art "Wohnungs -Führerschein", um den Migranten geläufige Standards zu vermitteln.Immerhin zogen bisher etwa 4000 anerkannte Flüchtlinge in private Wohnungen in der Oberpfalz um. Die Bezirksregierung bereitet eine Broschüre mit wichtigen Informationen für potenzielle Vermieter vor. Der Landkreis Cham setzt einen Wohnungs-Lotsen ein, der bisher rund 600 anerkannte Flüchtlinge privat vermittelte. Die Flüchtlingshilfe Neumarkt setzt auf Ehrenamtliche als Mietpaten: Sie helfen bei der Verständigung mit Vermieter und Vertragsabwicklung, vermitteln Wissen zum Thema Wasserverbrauch, Heizen, Lüften und Reinigen."Wie schwer es dennoch vor Ort ist, geeigneten Wohnungen für anerkannte Flüchtlinge zu finden, zeigten einige Berichte der Teilnehmer aus der Praxis", heißt es ernüchternd in einer Pressemitteilung der Regierung zu dem treffen. Im Mai startete das Pilotprojekt der Integrations-Lotsen in Bayern. 27 Städte und Landkreise, darunter die Landkreise Cham, Neustadt/WN und Neumarkt erhalten zunächst für acht Monate eine Anlaufstelle für ehrenamtliche Flüchtlingshelfer.Als der berühmt-berüchtigte "Tropfen auf den heißen Stein" wird die Schaffung von Wohnraum für anerkannte Asylbewerber gesehen. So entstehen beispielsweise Wohnungen für 32 Personen in Sulzbach-Rosenberg und für 96 Personen in Amberg (bis Februar 2018).