13.06.2017

Fehlersuche: "Es schmerzt, wie sich manche rausreden." Regierungspräsident Axel Bartelt findet, man sei es "der Bevölkerung gegenüber schuldig, dass sich ein Vorfall wie in Arnschwang nicht wiederholt". Obwohl seine Gefährlichkeit bekannt war, tötete vor wenigen Wochen ein Afghane einen fünfjährigen Buben in einer Flüchtlingsunterkunft.

Regensburg/München. In der Akte des Afghanen findet sich ausgerechnet nicht das Urteil des Verwaltungsgerichts München. Der "unzureichende Informationsfluss" von der Ausländerbehörde der Stadt München zum Landratsamt Cham beschäftigt die Bezirksregierung. Gegenüber unserer Zeitung sprach Regierungspräsident Bartelt von einem "unendlich schwierigen Puzzle" bei der Aufklärung.Zum "Fall Arnschwang" liegt unserer Zeitung - im Wortlaut - das Urteil des Verwaltungsgerichts München vor. Es untersagte die Abschiebung eines 41-Jährigen Afghanen wegen seines Übertritts vom Islam zum katholischen Glauben im Jahre 2012. Die Konversion vom Islam zum Christentum war übrigens nach dem ablehnenden Asylbescheid erfolgt: In der JVA, wo der wegen schwerer Brandstiftung verurteilte Mann eine Haftstrafe verbüßte. Das Gericht gelangte - im Gegensatz zum Bundesamt für Migration (Bamf) - zu der Überzeugung, dass die Hinwendung zum christlichen Glauben "nicht nur formell und nicht allein aus Asyl-taktischen Gründen" erfolgt sei, "sondern auf einem ernst gemeinten religiösen Einstellungswandel beruht".Das VG München stützt das Abschiebungsverbot auf ein Gutachten, nach dem der Abfall vom Islam nach islamischem Recht und den traditionellen Vorstellungen der afghanischen Gesellschaft eine Todsünde sei und dementsprechend sowohl von der Obrigkeit, d.h. der vom Islam beeinflussten Justiz, als auch von der Gesellschaft verfolgt werde. "Jeder Moslem habe nach dieser religiösen Rechtsauffassung zumindest theoretisch nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, eine solche Person zu töten". Diese "erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben und Freiheit" des Afghanen wog schwerer als die von ihm ausgehende "Gefahr erneuter schwerwiegender Straftaten gegen Leib und Leben anderer Personen" (ohne adäquate Behandlungsmaßnahmen): Was Fragen aufwirft ..."Straftäter werden in der Oberpfalz priorisiert abgeschoben", betont die Bezirksregierung. "Die Regierung der Oberpfalz ist im ständigen Kontakt mit dem Polizeipräsidium Oberpfalz, um diesen Personenkreis zu identifizieren", versichert Pressesprecher Markus Roth. In diesem Jahr - von Januar bis Mai - kam es in der Oberpfalz zu 70 Abschiebungen und zu 260 sogenannten "freiwilligen Ausreisen". 2016 wurden 156 Personen abgeschoben, 1143 reisten freiwillig in ihre Herkunftsländer zurück. Insgesamt werden in der Oberpfalz mehr als 900 Flüchtlinge "geduldet": wegen "Abschiebungs-Hemmnissen".Als rechtliche Hürden gelten - nach Darstellung der Regierung - u. a. fehlende Papiere bzw. nicht aufklärbare Identität (nach Informationen unserer Zeitung verfügen etwa 75 Prozent der Asylbewerber über keine Ausweispapiere) oder medizinische oder familiäre Gründe. (Seite 1)