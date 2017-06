Politik Regensburg

Die Hunde bellen, die Karawane zieht weiter: Ungeachtet der anhaltenden Grundsatzdiskussion über die Notwendigkeit des geplanten Süd-Ost-Links, zieht die Bundesnetzagentur nach Weiden die nächste Antragskonferenz in Regensburg durch.

Freileitung im großen Stil?

Dass der Teufel im Detail steckt, ist der Bundesnetzagentur als Aufsichtsbehörde durchaus bewusst. Dass ein Tennet-Vertreter aber gleich durch Himmel und Hölle gehen muss, um die Tauglichkeit der Trassenplanung zu überprüfen, das hätte sich René Queren wohl auch nicht träumen lassen: "Wir haben uns eine Vielzahl an Alternativverläufen bei der Gemeinde Brennberg angeschaut, sind buchstäblich durchs Himmel- und Höllental gegangen - das hat Eindruck hinterlassen."Rechtsanwalt Gerhard Spieß, der die Gemeinde vertritt, bemängelte, dass Tennet die "sehr bewegte Topographie" zu wenig berücksichtige: "Wie will man das ohne Sprengungen hinbekommen", trägt er die Befürchtung der Brennberger vor, aufgrund der massiven Felsenlandschaft dort womöglich eine zweite Freileitung zu bekommen - parallel zur bereits existierenden 380-V-Leitung.Es ist nur eine von vielen Einwänden, die die Herren der Stromleitung in den nächsten Monaten prüfen müssen. Einige andere Anregungen speisten etwa Michael Kaiser vom Bayerischen Landwirtschaftsministerium und seine zwei Vertreter für die Forst- und Landwirtschaft ein:"Für die Land- und Forstwirtschaft wesentlich ist", betont Kaiser, "eine Bündelung mit dem Ostbayernring." Auch um die schwierige Suche nach Ausgleichsflächen zu vermeiden. "Es wäre wichtig, wenn eine Bilanz aufgestellt würde, wie viel Fläche dadurch gespart werden kann."Bündelungsoptionen sehe die Forstverwaltung auch südlich von Schwandorf bei Bubach an der Naab über Nittenau bis Altenthann.Wichtig sei die Berücksichtigung des Hochwasserschutzprogramms bei Eltheim und Wörthof (Kreis Regensburg), wo landwirtschaftliche Betriebe wegen gesteuerter Flutpolder bereits doppelt belastet seien.Mit dem Donaustaufer Forst, östlich von Regensburg, werde ein Naherholungsgebiet gequert. Die Rodung müsse man dort generell versagen.Weiter müsse das kulturhistorische Zentrum um die Walhalla, gesäumt von Eichenbeständen mit artenreichen Biotopstrukturen, besonders gewürdigt werden.Grundsätzlich versprechen die Tennet-Leute, alle Hinweise sehr ernst zu nehmen, geben jedoch zu bedenken: "Das ist jetzt noch eine vorgelagerte Ebene", sagt Queren, "ob es da wirklich Sinn macht, jetzt schon eine Bilanzierung zu machen?" Die genannten Themen hätte Tennet auf dem Schirm, Hinweise auf Biotope "nehmen wir sehr gerne mit".Wenn sich auf dieser Antragskonferenz ein Themenschwerpunkt herauskristallisiert, dann ist es der Wunsch nach der Bündelung mit dem Ostbayern-Ring. "Die Kollegen sagen, wir haben zahlreiche Anträge zu bündeln", sagt Fiete Wulff, Pressechef der Bundesnetzagentur, zu unserer Zeitung. "Vor allem aus den Gegenden, die etwas entfernt vom Ring liegen." So habe auch Schwandorf einen entsprechenden Antrag gestellt, um bei Ettmansdorf einen größeren verarbeitenden Betrieb zu umgehen, der im Korridor liege.Bündelung klingt zunächst nach einer guten Idee. Aber was bedeutet das genau? "Eine Bündelung bedingt die Freileitung", erklärt Wulff. "Und es macht keinen Sinn, das auf kurzen Abschnitten zu realisieren." Man müsse sich das dann großräumiger angucken. "Das Thema beginnt bei Marktredwitz und endet bei Schwandorf." Man müsse dann aber auch fragen, ob diese Freileitungen entgegen der Vorgaben erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt hätten. Eine möglich Folge: "Deutlich höhere Masten." Genau das, was Ministerpräsident Horst Seehofer vermeiden wollte, weil er flächendeckende Proteste befürchtete.