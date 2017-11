Politik Regensburg

30.11.2017

11,5 Millionen Euro mehr als 2017 wird der Bezirk im kommenden Jahr für Sozialhilfe ausgeben. Verantwortlich sind dafür unter anderem gestiegene Fallzahlen bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen.

Der Haushalt 2018 steigt um 13,2 Prozent auf 436 Millionen. Über 94 Prozent davon - 410,4 Millionen Euro - gibt der Bezirk Oberpfalz für soziale Hilfen aus. Der Sozialhilfeausschuss wird dem Bezirkstag empfehlen, den Haushalt zu verabschieden. Außerdem gab der Ausschuss bekannt, dass der Haushalt 2017 eingehalten wird: Einzelne Posten seien zwar über-, andere dafür unterschritten worden.Der größte Teil der Kosten fällt mit 58 Prozent auf die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen, die 2018 um 13,1 Millionen Euro steigt. Der Grund sind steigende Fallzahlen. Durch Fortschritte in der Medizin gibt es mehr behinderte Menschen. Von 1995 bis 2017 sind die Fallzahlen in der Oberpfalz von 3444 auf mehr als 9416 gestiegen.Zweitgrößter Posten ist die Hilfe zur Pflege, auf die 40 Prozent der Pflegeheimbewohner angewiesen sind. Sie sinkt um 2 Millionen, da die Pflegeversicherungen Kosten übernehmen. Dafür steigen die Kosten für Hilfe in anderen Lebenslagen um 4 Millionen: Ab März ist der Bezirk - nicht mehr Landkreise und Städte - für die ambulante Pflege zuständig.Die Ausgaben für die Jugendhilfe sinken von 32,5 auf 30,5 Millionen. Bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen sind die Altlasten größtenteils erledigt. Der Freistaat erstattet 100 Prozent der Ausgaben für Minderjährige. Wenn sie 18 werden, zahlt der Freistaat aber nur noch 30 von täglich mindestens 80 Euro, den Rest trägt der Bezirk. Hier wird mit 5,4 Millionen Euro gerechnet.Diskussion gab es bei den Konsequenzen, die sich aus dem Bundesteilhabegesetz ergeben könnten. Ab Januar treten Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben in Kraft. So sollen mehr behinderte Menschen am regulären Arbeitsmarkt unterkommen. Die Auswirkungen seien nicht absehbar, sagte Dr. Benedikt Schreiner, Leiter der Bezirkssozialverwaltung. Bezirkstagspräsident Franz Löffler bereitet es Sorgen, dass viele Menschen am ersten Arbeitsmarkt nicht bestehen: "Über 50 Prozent der Werkstattgänger kommen vom ersten Arbeitsmarkt. Wir brauchen weitere Integrationsmaßnahmen."Die Kosten des Bezirks steigen seit Jahren. Schreiner erklärte, dass die Finanzierbarkeit vor allem durch die Beteiligung des Bundes und die Einbeziehung der behinderten Menschen in die volle Pflegeversicherungsleistungen gewährleistet werden solle. Bezirkstagspräsident Löffler mahnte auch: "Der Bürger hat auch noch eine Selbstverantwortung, der Staat kann nicht alles regeln."