Politik Regensburg

18.06.2017

Mintraching. Sie philosophierten die ganze Nacht hindurch bei etlichen Flaschen südbadischen Weins: Dr. Reinhard Erös und sein unvergesslicher Abend im Januar 1976 mit Helmut Kohl. Der Gründer der Kinderhilfe Afghanistan aus Mintraching (Kreis Regensburg) war damals Vorsitzender des Ringes Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) in Baden-Württemberg. Erös, 26 Jahre jung, studierte an der Universität Freiburg. Der gebürtige Tirschenreuther war bereits seit Jahren in der Hochschulpolitik aktiv, als Mitglied im Studentenparlament, im großen Senat, der Fakultätskonferenz und als Fachschaftssprecher Medizin.

1976 war das Jahr der ersten Kanzlerkandidatur von Helmut Kohl, damals Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Erös hatte den CDU-Politiker zu einer Abendveranstaltung an der Universität in Südbaden eingeladen. Die Diskussion im Audimax ging in die Geschichte ein, sorgte bundesweit für Schlagzeilen. Erös: "Aus ganz Deutschland waren mehr als 4000 Linksextremisten, DDR-treue DKP-Spartakisten, Mao-Tse-Tung-gläubige KBWler und RAF-nahe Trotzkisten angereist, um die Rede auch mit Gewalt zu verhindern."Als Veranstaltungsleiter sei es ihm halbwegs gelungen, "die chaotischste Veranstaltung in der Geschichte der Freiburger Uni" mit mehr als 5000 Studenten im Audimax und auf dem Campus trotz einiger verletzter Polizisten und Studenten durchzuführen. Einer von Kohls Leibwächtern wurde sogar durch einen Messerstich verwundet.Kohl blieb über Nacht in Freiburg. Bis in die Morgenstunden diskutierte er mit Erös unter anderem über den Zusammenhang zwischen der Oberpfalz und seiner Pfalz, über eine "neue CDU" und die Kanzlerkandidatur. Erös: "Er hat mich in dieser Nacht überzeugt, mich in den Wahlkampf aktiv einzubringen." Erös macht ein Sommersemester lang Pause. Für Kohl reichte es noch nicht. Helmut Schmidt wurde dank einer Koalition mit der FDP als Bundeskanzler wiedergewählt. Erös ist weiter politisch aktiv und seit 15 Jahren Mitglied des Regensburger Kreistages - für die Liste ÖDP/PU.