Politik Regensburg

21.07.2017

0 21.07.2017

Unabhängig von einem Urteil darüber, wie gut oder schlecht Kardinal Gerhard Ludwig Müller als Bischof von Regensburg die Aufklärung des Missbrauchsskandals bei den Regensburger Domspatzen vorangetrieben hat, zeigen seine jüngsten Einlassungen in der öffentliche Debatte, dass er, wäre er noch Chef der Glaubenskongregation, zur Belastung für den Vatikan würde.

Obwohl persönlich unbescholten, steht mit ihm nach Kardinal George Pell ein zweiter früherer enger Kurienmitarbeiter von Papst Franziskus in einem Missbrauchsskandal im öffentlichen Fokus. Für Kurienkardinäle gilt, dass sie nicht nur ein theologisches, sondern auch politisches Amt ausüben. Aus dieser Sicht, ist es gut und richtig, das Papst Franziskus Müllers Vertrag nicht verlängert hat.Ungeachtet dessen stünde es Kardinal Müller gut zu Gesicht, wenn er den Rat des katholischen Kinderschutzexperten Hans Zollner annähme und auf die Missbrauchsopfer zuginge. Es wäre vor allem ein gutes Zeichen der Kirche, in deren Dienst sich Kardinal Müller ja weiter stellen will. Dazu gehört auch, dass er ungebetene und unqualifizierte Schützenhilfe zurückweist.___E-Mail an den Autor:alexander.pausch@oebrpfalzmedien.de