Politik Regensburg

02.08.2017

Berlin/Regensburg. In der ablaufenden Wahlperiode haben die Bundestagsabgeordneten ihre Bezüge durch Nebeneinkünfte um mindestens 26,5 Millionen Euro aufgebessert. Das geht aus einer am Mittwoch in Berlin veröffentlichten Auswertung der Transparenzorganisation abgeordnetenwatch.de hervor. An der Spitze der Nebenverdiener stehen acht Politiker von CDU/CSU, dann folgt Peer Steinbrück (SPD).

Top-Verdiener ist demnach wie in den Jahren zuvor der Regensburger Philipp Graf von und zu Lerchenfeld (65). Seine Nebeneinkünfte seit 2013 werden auf mindestens rund 2,2 Millionen Euro berechnet. Der CSU-Politiker kritisiert die Auflistung bereits seit längerem. In der "Bild"-Zeitung hatte er erklärt: "Das Ergebnis hängt damit zusammen, dass meine Einkünfte aus der Landwirtschaft stammen. Die Kosten werden nicht berücksichtigt. Es wird der Umsatz, nicht der Gewinn dargestellt."