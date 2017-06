Politik Regensburg

23.06.2017

Er schwärmt vom "European Way of Life"": CSU-Vize und EVP-Vorsitzender Manfred Weber zeigt sich im Regensburger Presseclub als überzeugter Europäer.

Versagen der Politiker

Finanzminister für Europa

Es gibt einen European Way of Life, der uns global unterscheidet. Manfred Weber, Fraktionsvorsitzender der EVP

"Wer rausgeht, muss mit den Konsequenzen leben.", sagte Manfred Weber, der sich im Presseclub Regensburg am Donnerstagabend als Vertreter des harten Brexit bezeichnete. Er ist CSU-Abgeordneter des Europäischen Parlaments und EVP-Fraktionsvorsitzender. Ob Brexit, Leitkultur, Europäischer Finanzminister oder Drohnenkrieg - Weber sprach über viele Themen der Europapolitik.Seit 2014 ist Manfred Weber Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei, der größten Fraktion im Europaparlament. Top-Thema sei der Brexit. Weber ist ein Vertreter des "harten Ausstiegs". Das sei kein Bestrafen, sagte er. Aber "wer rausgeht, muss mit den Konsequenzen leben." Die EU hätte Großbritannien lange Zugeständnisse gemacht. "Die britische Rosinenpickerei hat nun ein Ende." Die Briten merkten so langsam, was der Ausstieg wirklich bedeutet. Der Pfund sei um 15 Prozent im Wert gesunken, die Briten hätten Angst um ihre Arbeitsplätze. Der Brexit werde auch in Deutschland ökonomischen Schaden verursachen, "aber er wird beherrschbar sein".Weber sagte, dass "viele Briten zu leichtfertig waren." Dies sei die Schuld der Politiker gewesen: "Da hat eine Politikergeneration versagt." Es wurden immer nur die Probleme an der EU gesehen und nie die Erfolgsgeschichten erzählt. Weber plädierte dafür, dass Politiker öfter den Zweck und die Vorteile der EU den Bürger erklären sollten, anstatt immer nur auf die Fehler hinzuweisen.Beispielsweise habe die EU in der Euro-Krise mehrere Länder finanziell "gerettet". Portugal, Spanien und Irland hätten sich bestens erholt und hätten eine gute Wachstumsrate. Auch Griechenland sei auf dem richtigen Weg, sei aber von der Regierung sipras ausgebremst worden. Doch auch lokal in Ostbayern gebe es positive Auswirkungen wie die offene Grenze zu Tschechien. Im Vorfeld der Öffnung hätten viele Angst vor einer steigenden Kriminalität gehabt, doch es hatte den gegenteiligen Effekt: Im Jahr nach Öffnung der Grenze habe die Zusammenarbeit der Behörden die Aufklärung zahlreicher alter Fälle ermöglicht. Der wirtschaftliche Wohlstand in Ostbayern sei ohne die EU nicht denkbar.Weber wünscht sich eine gemeinsame Identität der Europäer. Jedes Land habe seine eigene Kultur, doch "es gibt einen European Way of Life, der uns global unterscheidet". Weber nannte zwei konkrete Vorschläge für ein gestärktes Auftreten der EU. Zum einen sei er für die Einführung eines europäischen Finanzministers als Gesicht des Kontinents. Mit diesem Amt könne die EU in Krisen schneller reagieren. Dies gelte auch für die Einführung einer europäischen Armee. Wichtiger als die Zusammenlegung der klassischen Einheiten sei die Meisterung der neuen militärischen Technologien und Herausforderungen wie Drohnen oder der Cyberwar.