Politik Regensburg

15.01.2018

29

(nt/az) Mit insgesamt rund 30,22 Millionen Euro hat die Regierung der Oberpfalz im Jahr 2017 die Aufrechterhaltung, den Ausbau und die Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in der Oberpfalz unterstützt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Behörde hervor. Bereitgestellt wurden die Mittel vom Bayerischen Landtag.

"Die Oberpfalz entwickelt sich wirtschaftlich sehr gut, mit der niedrigsten Arbeitslosenquote Bayerns und einem Zuwachs von rund 25 Prozent bei den Arbeitsplätzen in den letzten zehn Jahren. Ein attraktiver öffentlicher Personennahverkehr ist wichtig für die weiterhin positive Entwicklung der Oberpfalz und für die Schaffung von gleichwertigen Lebensverhältnissen im gesamten Regierungsbezirk", erklärt Regierungspräsident Axel Bartelt.Vor allem für Schüler, Auszubildende, Studenten und auch Senioren, die kein Auto oder keinen Führerschein haben oder aus Altersgründen nicht mehr fahren können, sei ein funktionierender öffentlicher Personennahverkehr ein bedeutender Standortfaktor. "Darüber hinaus ist jeder mit Bus oder Bahn zurückgelegter Kilometer ein aktiver Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz", fährt Bartelt fortRund 21,614 Millionen Euro gingen dabei an die privaten und kommunalen Verkehrsunternehmen zum Ausgleich von Einnahmeverlusten durch den Verkauf von vergünstigten Zeitfahrausweisen an Schüler, Auszubildende und Studenten. Nach dem Personenbeförderungsgesetz sind die Verkehrsbetriebe verpflichtet, für diese Nutzergruppe ermäßigte Tarife anzubieten und haben deswegen einen Anspruch auf diesen Ausgleich.1 296 000 Euro stellte die Regierung der Oberpfalz für die Förderung von Infrastrukturmaßnahmen zur Verfügung. Darunter fallen zum Beispiel Park-&-Ride- sowie Bike-&-Ride-Anlagen, barrierefreie Bushaltestellen, Omnibusbetriebshöfe, rechnergesteuerte Betriebsleitsysteme, Fahrgastinformationsanlagen, Buswartehäuschen und Ladestationen für Elektrobusse.Mit rund 2 811 000 Euro wurde die Anschaffung von 41 neuen Bussen gefördert. Dabei wurde bei der Auswahl der zu fördernden Busse besonderes Augenmerk auf Fahrzeuge mit Niederflurausrüstung und auf Einstiegshilfen für mobilitätsbeeinträchtigte Fahrgäste sowie Umweltfreundlichkeit gelegt. Auch "Emil", der neue kleine Elektrobus für die Altstadt von Regensburg, wurde mit diesen Mitteln bezuschusst. Die ÖPNV-Zuweisungen sind in Bayern eine wichtige Finanzierungsquelle der Verkehrsleistungen im allgemeinen ÖPNV und werden in erster Linie für den Linienbetrieb mit Omnibussen eingesetzt. Die Fördermittel des Freistaates, deren Umfang sich nach dem jeweiligen Kfz-Steueraufkommen bemisst, werden an die Landkreise und kreisfreien Städte als Aufgabenträger des allgemeinen ÖPNV verteilt.Die oberpfälzischen Landkreise und kreisfreien Städte erhielten zur Aufrechterhaltung, Sicherung und Verbesserung des allgemeinen öffentlichen Personennahverkehrs pauschale Finanzzuweisungen in Höhe von insgesamt 4 495 000 Euro. Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 459 000 Euro auf die Förderung bedarfsorientierter Bedienformen im ländlichen Raum. Im Rahmen der Umsetzung des Aktionsplans Demografischer Wandel wurde das neue Anrufbussystem - der Bus bedient die Haltestelle dabei nur bei vorher angemeldetem Fahrtwunsch - zunächst für drei Jahre auf Probe mit der Zielsetzung der Überführung in einen Dauerbetrieb derzeit im Landkreis Neumarkt und flächendeckend im Landkreis Tirschenreuth ("Baxi") eingerichtet.