09.08.2017

Eine Bahnfahrt durch Oberfranken und die Oberpfalz führt den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann nach Regensburg. Dort besucht er nach dem Brand in der Bavariathek vor wenigen Wochen die Museumsbaustelle.

Termin wäre spekulativ

Eindrucksvoller Ausblick

Eine große Schar von Journalisten folgte Joachim Herrmann am Dienstag bei einer Führung durch den Neubau des Museums der Bayerischen Geschichte. Ein Brand hatte vor vier Wochen ein Nebengebäude des Museums, die Bavariathek, zerstört. Der geplante Eröffnungstermin im Mai 2018 wird sich dadurch verschieben. Die Arbeiten im Hauptgebäude schreiten aber zügig voran, sagte der Leiter des Staatlichen Bauamts Peter Thumann.Innenminister Herrmann machte sich vorab ein Bild von dem Brand im Erdgeschoss der Bavariathek. Der wirkte sich so verheerend aus, weil der Rauch sich in alle vier Stockwerke verteilte und über Kabelschächte auch in das Hauptgebäude gelangte. Thumann beschrieb den Brand als "einschneidendes Ereignis". Man müsse sich erst wieder hochrappeln und Mut fassen. Das Hauptgebäude sei zu 80 Prozent von der Technik in der Bavariathek abhängig. Jetzt müsse erst geklärt werden, wie weit zurückgebaut werden müsse, "dann kann man planen, wie es weitergeht". Es seien viele Firmen in beiden Gebäuden parallel beschäftigt. Wichtig sei, dass die beteiligten Firmen nicht abspringen, weil bei der derzeitigen guten Konjunkturlage schwer Ersatz zu finden sei.Eine Antwort, wie weit sich die Eröffnung verschieben wird, konnten dem Leitenden Baudirektor auch die hartnäckigen Fragen der Journalisten nicht entlocken. Jetzt einen Termin zu nennen sei Spekulation. Auch über die Schadenshöhe wollten sich die Verantwortlichen nicht äußern. Einen technischen Defekt hatte die Polizei als Brandursache ausgeschlossen. In dem Gebäude gibt es ein Rauchverbot, sagte Thumann.Der Innenminister zeigte sich zufrieden mit dem Baufortschritt im Museum. Es wirke realistisch, dass es in einem Jahr eröffnet werden könnte. Momentan sind 80 bis 90 Arbeiter täglich im Einsatz. Der Zeitrahmen war von Beginn an straff. Das Gebäude hat umbauten Raum von insgesamt 79 000 Kubikmetern und eine aufwendige technische Ausstattung. Sichtbar wird bereits das große Foyer, das transparent mit viel Glas zwischen Kolpinghaus und Donauufer eine Sichtachse schafft und für Besucher frei zugänglich ist. Auch die Rotunde mit einer Projektionsfläche von 360 Grad, der sogenannte Schauraum, kann von Gästen kostenlos besucht werden. Im Erdgeschoss befindet sich außerdem der Raum für Sonderausstellungen mit einer Fläche von 1000 Quadratmetern und einer Höhe von 7,90 Metern.Im ersten Obergeschoss befindet sich die Dauerausstellung. In verschiedenen Zimmern werden die Themen Brauchtum, Sport, Religion und Natur bearbeitet. Hier sind auch die Räume der Museumspädagogik.Für den Museumsbesucher ist die letzte Station das große Domfenster, von dem aus man einen eindrucksvollen Blick auf die Domtürme hat. Das Fenster ist acht Meter breit und neun Meter hoch. Es war eine spektakuläre Aktion, es einzubauen, sagte Thumann. Zum Abschluss seines Besuches soll der Museumsgast dann in der typisch bayerischen Gastwirtschaft einkehren. Einem Raum mit viel Holz und "einer Mischung aus alt und neu", wie Thumann erklärte.