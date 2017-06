Politik Regensburg

13.06.2017

Arnschwang/Regensburg. Die Akte der Ausländerbehörde München an die Kollegen im Landratsamt Cham war "nicht vollständig". Regierung und Landkreis sind deshalb dem Vernehmen nach auf die Oberbayern "ziemlich sauer". Regierungspräsident Axel Bartelt bestätigte auf Nachfrage eine erste "Fehler-Analyse" der Bezirksregierung zum "Fall Arnschwang": "Der Informationsfluss war unzureichend." Obwohl die Allgemeingefährlichkeit des Afghanen bekannt war, wusste die für die Unterbringung zuständige Regierung nichts davon. Nach Informationen von NT/AZ war auch die Polizei in Cham über den rechtskräftig verurteilten Gewalttäter im Bilde, der - unter einer 2017 nochmals erneuerten - Führungsaufsicht stand.

Wie berichtet, tötete der Afghane vor zwei Wochen in einer Flüchtlingsunterkunft mit dem Messer einen fünfjährigen Buben. Regierungspräsident Bartelt will als Sofortmaßnahme folgende Konsequenz ziehen: "Wir brauchen in bestimmten Gemeinschaftsunterkünften - angesichts der dort zunehmenden Rohheitsdelikte - rund um die Uhr einen Sicherheitsdienst." Zudem sollen für bekannte Gewalttäter "individuelle Sicherheitskonzepte" greifen, in die alle beteiligten Behörden eingebunden werden. (Seite 5)