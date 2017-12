Politik Regensburg

29.12.2017

18

0 29.12.201718

(nt/az) In der Oberpfalz gibt es zu wenig Wohnraum - darin sieht Regierungspräsident Axel Bartelt eines der wichtigsten Probleme, die es in den kommenden Jahren zu lösen gilt.

(BR) kündigte Bartelt an, im Februar eine große Wohnungsbaukonferenz zusammen mit Niederbayern in Regensburg abzuhalten. Unterstützt werde er vom Regierungspräsidenten von Niederbayern, Rainer Haselbeck.Alle Bürgermeister der Oberpfalz und Niederbayerns würden dazu eingeladen, so Bartelt weiter. Gemeinsam mit Wohnbauunternehmen solle besprochen und überlegt werden, wie die angespannte Lage rasch behoben werden könne. In Zuwanderungsregionen könne das Angebot neuer Wohnungen mit der Zahl der Haushalte kaum Schritt halten. Die Mieten und Kaufpreise stiegen und stiegen, vor allem in Städten. "Bezahlbarer Wohnraum muss her, denn er ist auch eine Grundvoraussetzung dafür, damit die Integration anerkannter Asylbewerber gelinge", sagte Bartelt dem BR.Eine weitere Herausforderung sei die Digitalisierung, vor allem der Breitbandausbau, so der Regierungspräsident weiter. Mittlerweile seien zwar 98 Prozent der Oberpfälzer Gemeinden im Förderverfahren, es hapere aber immer noch an der Schnelligkeit des Breitbandes, beklagte er. Trotz der wirtschaftlichen guten Lage - "die Oberpfalz hat mittlerweile die niedrigste Arbeitslosenquote in Bayern" - dürften auch die nicht vergessen werden, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stünden. Die etwa heuer einen besonders schweren Schicksalsschlag hätten erleiden müssen. Auch für diese Menschen müsse alles getan werden, dass das neue Jahr 2018 besser werden möge.