11.06.2017

Riesenjubel in Rielasingen-Arlen, große Vorfreude beim Chemnitzer FC: Der Sechstligist aus Südbaden trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Titelverteidiger Borussia Dortmund, Drittligist Chemnitz empfängt den Rekordpokalsieger FC Bayern München. Das ergab die Auslosung durch den früheren Nationalspieler Sebastian Kehl und DFB-Präsident Reinhard Grindel im Fußballmuseum in Dortmund. Die erste Runde des nationalen Wettbewerbes wird vom 11. bis 14. August ausgespielt.

"Wir haben 5 Minuten gebraucht, aber jetzt ist die Vorfreude riesig", twitterte der Chemnitzer FC. "Das ist ein Traumlos für uns. Wir freuen uns auf ein richtiges Fußballfest", sagte Sportvorstand Steffen Ziffert. Der Deutsche Meister war in der abgelaufenen Saison im Halbfinale am späteren Titelträger BVB gescheitert.Die zweite Runde ist für den 24./25. Oktober terminiert, das Achtelfinale für den 19./20. Dezember. 2018 stehen die Viertelfinals am 6./7. Februar und das Halbfinale am 17./18. April an. Das Endspiel findet am 19. Mai in Berlin statt.2. Liga gegen 2. LigaMSV Duisburg - 1. FC Nürnberg Jahn Regensburg - Darmstadt 98 Arm. Bielefeld - Fortuna Düsseldorf Holstein Kiel - Eintr. Braunschweig3. Liga gegen BundesligaVfL Osnabrück - Hamburger SV 1. FC Magdeburg - FC Augsburg Chemnitzer FC - Bayern München FC Hansa Rostock - Hertha BSC Rot-Weiß Erfurt - 1899 Hoffenheim Würzburger Kickers - Bremen Karlsruher SC - Bayer Leverkusen3. Liga gegen 2. BundesligaSC Paderborn - FC St. Pauli Wehen Wiesbaden - Erzgebirge Aue Unterhaching - 1. FC HeidenheimRegionalliga gegen BundesligaVfB Halberstadt - SC Freiburg Bonner SC - Hannover 96 Energie Cottbus - VfB Stuttgart Lüneburger SK - FSV Mainz 05 Rot-Weiss Essen - Mönchengladbach Eintr. Norderstedt - VfL Wolfsburg Erndtebrück - Eintracht Frankfurt BSV Dynamo - FC Schalke 04Regionalliga gegen 2. LigaTSV 1860 München - FC Ingolstadt FC Schweinfurt 05 - SV Sandhausen 1. FC Saarbrücken - Union Berlin TuS Koblenz - SG Dynamo DresdenOberliga gegen BundesligaLeher TS - 1. FC KölnOberliga gegen 2. LigaSV Morlautern - Greuther Fürth FC Nöttingen - VfL Bochum SV Eichede - 1. FC KaiserslauternVerbandsliga gegen BundesligaDorfmerkingen - RB Leipzig Rielasingen-Arlen - Dortmund