Sport Regensburg

23.07.2017

Ulm. Das war noch einmal ein ordentlicher Kick fürs Selbstbewusstsein: Zweitliga-Aufsteiger SSV Jahn Regensburg besiegte in seinem letzten Spiel vor dem Saisonstart am Samstag den Erstligisten FC Augsburg mit 2:1. Die Regensburger Sergis Adamyan (15. Minute) und Marco Grüttner (40.) konnten FCA-Torwart Torwart Andreas Luthe bezwingen, Dong-Won Ji (35.) glich zwischenzeitlich für die Schwaben aus.

Bei den Augsburgern lief in der zweiten Hälfte auch Erik Thommy auf, der in der vergangenen Saison als Leihspieler noch großen Anteil am Aufstieg der Regensburger hatte. Beim Jahn kam der vor einigen Tagen von Hoffenheim ausgeliehene Joshua Mees eine Stunde lang zum Einsatz.Der FC Augsburg unterzog sich gleich einem Doppeltest. Denn gleich nach der Partie gegen Regensburg testete de FCA auch noch gegen den SSV Ulm und gewann mit 3:2.