29.07.2017

Jahn Regensburg verschenkt den Punkt in Überzahl in der letzten Minute: Ein bis dahin fehlerfreier Marvin Knoll unbedrängt mit lässiger Kopfballrückgabe, Bielefelds eingewechselter Andraz Sporar hält den Fuß rein, die Kugel kullert an Pentke vorbei zum 2:1 (90.) – Arminia dreht das Spiel durch Tore von Keanu Staude (38.) nach der Führung durch Jann George (23.).

Kein Vergleich

Achim Beierlorzer: „Bitteres Ende“

Jeff Saibene: „Perfekter Start“

Volles Risiko

Pentke-Aussetzer

George in der Gasse

Staude darf machen

Zweimal Aluminium

Das Gegentor in Überzahl

Ein Hauch von Déjà-vu: Als der SSV Jahn beim letzten Zweitliga-Anlauf bei 1860 München startete, gab es viel Lob und keinen Punkt. Kurz vor Schluss verschießt Abdenour Amachaibou beim Stand von 0:1 einen Strafstoß. In der Folge ist Regensburg bei allen Spielen nah dran, holt aber zu wenig Punkte – der noch heute glücklose Trainer Oskar Corrochano muss gehen. Der Abstieg ist dennoch nicht zu verhindern.Ist die Saison 2012/13 wirklich mit heute vergleichbar? Im mancherlei Hinsicht durchaus: Wieder verlässt der Aufstiegstrainer den Verein. Wie damals Markus Weinzierl musste dieses Mal Heiko Herrlich kurzfristig ersetzt werden. Damals wechselte Ronny Philps zum FC Augsburg, dieses Mal geht Leistungsträger Eric Thommy zurück zum FCA – wobei die Hoffnung in dieser Personalie zuletzt stirbt: Mit dem Flügelflitzer fehlt heute auf der linken Seite das entscheidende Momentum der Relegationsspiele.Völlig anders freilich die Trainersuche: Während der unerfahrene Oskar Corrochano eine Notlösung ist, steht jetzt mit Achim Beierlorzer ein vielversprechender Rangnick-Schüler an der Seitenlinie. Und auch die Strukturen sind nicht mehr die selben: Eine professionelle Geschäftsstelle in der neuen Arena hat die Finanzen des Vereins inzwischen ordentlich saniert.Achim Beierlorzer schickt eine durchaus bekannte Startelf in die Zweitliga-Premiere der meisten Jahn-Akteure: Außer den Neuzugängen Joshua Mees und Sargis Adamyan in der Offensive neben Jann George und Kapitän Marco Grüttner, steht vor Keeper Pentke eine Viererkette mit Benedikt Saller, Bastian Nachreiner, Marvin Knoll und Alex Nandzik sowie die Doppelsechs mit Andi Geipl und Marc Lais.„Bitteres Ende“, meint Jahn-Trainer Achim Beierlorzer, „ich denke meine Mannschaft hat alles in die Waagschale geworfen, um hier in Bielefeld zu punkten.“ Man habe sich gegen die Wucht der langen Bälle gestemmt. „Das ist natürlich auch wirklich Qualität, wie da nachgerückt wird, wie in die Schnittspielen gespielt wird.“ Dann, als man mal den Ball flach halten konnte, eine Super-Aktion, „wo wir in Führung gehen“. Der Druck sei groß gewesen, daher folgerichtig das 1:1 nach verlorener 1:1-Situation. Dennoch: „Fast die größte Chance des Spiels, wo Marco Grüttner alleine auf den Torwart zuläuft und ja, das hätte uns schon gut getan, wenn er hier das 2:1 für uns macht.“In der Halbzeit habe man besprochen, dass man noch mutiger auftreten, die Bälle noch öfter flach bekommen müsse, „weil das eher unser Spiel ist – in der Luft war Bielefeld ganz klar besser“. Noch einmal hätte Grüttner nach Nandzik-Flanke die Führung köpfen können, als Ortega überragend gehalten habe. „Aber natürlich hatte auch Bielefeld immer wieder Chancen, war immer wieder am 16er durch diese abgelegten Bälle.“ Nach der roten Karte habe Beierlorzer das Gefühl gehabt, Bielefeld gebe sich mit dem Punkt zufrieden. „Umso bitterer, dass wir uns dieses 2:1 selbst geschossen haben.“„Wenn man so in letzter Minute 2:1 gewinnt“, gesteht Arminen-Coach Jeff Saibene ein, „ist immer auch ein bisschen Glück dabei.“ Wenn’s aber einen Sieger geben müsse, sei seine Mannschaft der verdiente Sieger. „Wir haben noch einiges mehr investiert ins Spiel.“ Man sei auf die gefährlichen Konter der Regensburger vorbereitet gewesen. „Trotzdem hatten wir in der ersten Halbzeit ein-, zweimal Glück, die haben das sehr gut herausgespielt.“In der zweiten Hälfte habe man etwas vorsichtiger gespielt, um nicht mehr in Konter zu laufen. „Mit den Wechseln können wir noch einmal einen Zacken zulegen.“ Patrick Weihrauch sei sehr gut reingekommen, Andraz Sporar habe den entscheidenden Treffer schießen können. „Ich denke, da haben wir einen riesen Pluspunkt im Vergleich zur vorigen Saison.“ Ein perfekter Start eben.17.333 Zuschauer sehen auf der Alm zwei Mannschaften, die sich im 4-4-2-System nichts schenken: Pressing, Gegenpressing, kaum Zeit für ruhigen Spielaufbau, volles Risiko – das garantiert vor allem in Hälfte 1 ein unterhaltsames Spiel mit Torszenen auf beiden Seiten. Ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem der Aufsteiger die bessere Spielanlage der Gastgeber durch kompromisslosen Einsatz wettmacht.Als sich nach 82 Minuten Nils Teixeira eine überflüssige Rote Karte abholt, scheint für die Gäste sogar mehr drin zu sein. Das Publikum in Bielefeld wacht noch einmal auf, unterstützt sein Team, das ein ums andere Mal in Bedrängnis gerät, auch wenn die ganz klare Chance fehlt. Stattdessen bestraft sich Jahn Regensburg am Ende dann mit Knolls Aussetzer selbst und muss die Heimreise bitter enttäuscht antreten.Langes Abtasten beider Teams, kein Wunder bei Arminia Bielefeld, das einen Umbruch verarbeiten muss. Die erste brenzlige Situation brockt sich der Gast aus Regensburg selber ein: Pentke mit dem Abstoß vorm eigenen 16er, er spielt Christoph Hemlein in die Füße, grätscht dann noch mal rein, Missverständnis mit Andi Geipl, der einfach stehen bleibt, den Pass in den Strafraum kann Knoll ins Aus begleiten (10.).Ungeschickt verteidigt von Geipl: Konter nach schwachem SSV-Eckstoß, die Regensburger 8 muss lediglich den Ball wegspielen, sperrt aber als letzter Mann den Gegenspieler weg – Glück, dass er nur Gelb sieht (14.). Freistoßflanke auf den Keeper, Fabian Klos ist sehr nah dran an Pentke, der den Ball nicht festhalten kann – abgepfiffen (15.). Die Arminia macht mehr fürs Spiel, immer wieder Gefahr über den starken Andreas Voglsammer, es fehlt lediglich der letzte Pass.Riesenfehler von Sargis Adamyan, der die Kugel nach Arminia-Ecke im eigenen Strafraum verliert (19.), Bielefeld kann nichts daraus machen. Feiner Tempogegenstoß, Grüttner behauptet den Ball im 16er, Arminia-Schlussmann Stefan Ortega verfehlt den scharfen Querpass aber auch kein Regensburger in Sicht (20.). Großchance Bielefeld: Hemlein steuert aufs Tor zu, Pentke kommt unentschlossen entgegen, Fußabwehr, Ecke (21.).Der SSV macht’s besser: Konter Jahn, Grüttner legt die Kugel perfekt für George in die Gasse, die Regensburger 9 netzt cool ein zum 0:1 (23.). Wieder eine hohe Flanke auf Pentke, Klos steht im Weg, Penkte muss um den Mann rum und hat die Kugel, alles gut (29.). Arminia wieder unterwegs Richtung Jahn-Kasten, Hemlein dreht die Kugel allein vor Pentke weit links drüber (31.). Regensburg hat auch Chancen: Konter Jahn, Nandzik auf Lais, schön durchgesteckt auf Grüttner, der knallt drüber (32.).Und dann ist es doch passiert: Kapitän Julian Börner setzt sich im Mittelfeld robust durch, spielt steil auf Keanu Staude, den lassen sie in der Mitte durchlaufen und abschließen, Saller schaut nur zu, die Kugel schlägt flach links unten ein 1:1 (38.). Gute Aktion: George auf Lais, etwas zu weit (40.). Das darf nicht wahr sein: Konter über Saller auf George, klasse quergelegt, Grüttner schiebt das Ding aus 16 Metern vor dem herausgelaufenen Keeper neben das leere Tor (44.). Was lässt der SSV da kurz vor der Pause zu? Bielefeld trägt die Kugel in den Strafraum, Pentke zum Schluss am Ball (46.).Weiter Pass auf Nandzik, seine Flanke passiert den Strafraum, etwas zu scharf (46.). Weiter Ball auf Voglsammer, Staude frei im Strafraum, Schuss direkt auf Pentke (52.). Florian Hartherz drückt George weg und bekommt die Krise, dass der den Freistoß bekommt – nur generiert Arminia aus dem Jahn-Freistoß die Chance, Staude zieht aus zehn Metern ab, Pentke mit klasse Fußabwehr (58.). Was ist los mit Grüttner? Nandzik mit feinem Pass, Grüttner allein vorm Keeper zögerlich, versucht einen Lupfer, kein Problem für den Ex-Löwen (59.).Die Fehler häufen sich: Saller immer wieder mit Ballverlusten, vielleicht auch deswegen der Wechsel, Asgar Sørensen kommt für die 6 (63.) – der neue Däne aus Salzburg geht in die Innenverteidigung, Nachreiner rückt nach außen. Bei Bielefeld kommt Patrick Weihrauch für Hemlein (65.). Adamyan bekommt überraschend die Chance, allein durchzugehen, bleibt am letzten Mann hängen (67.). Im Gegenzug passt Klos auf Weihrauch, der Kopfball aus acht Metern dreht sich um den Pfosten (68.). Und noch einmal die Arminen: Klos nach Kopfballverlängerung im Duell mit Knoll an den Außenpfosten (69.).Achim Beierlorzer merkt, dass die Rot-Weißen neue Impulse brauchen: Jonas Nietfeld kommt für Adamyan, der sich müht, aber sich kaum durchsetzen kann (70.). Bei den Arminen hat sich der starke Voglsammer verausgabt, für ihn jetzt Andraz Sporar (71.). Zu passiv der Jahn in der Schlussphase bei den blauen Sturmwellen, wieder darf Torschütze Staude im Strafraum freischwimmen, Sørensen blockt die Szene (72.). Auf der anderen Seite Traumpass Nachreiner, Grüttner zimmert die Kugel mit dem Kopf an die Latte (74.).Auf der anderen Seite flankt Nils Teixeira von der Grundlinie auf den Elfmeterpunkt, Konstantin Kerschbaumer bekommt keinen Druck hinter den Kopfball (77.). George ist nicht nur wegen seines Tors ein absoluter Aktivposten, holt die Ecke: Zweimal Verwirrung im Strafraum, aber Lais kann die herrenlose Kugel nicht verwerten (83.). Im Gegenzug läuft Nandzik den Konter ab, Teixeira grätscht von der Seite in die Beine, glatt Rot (83.).Alex Nandzik holt den nächsten Freistoß auf der linken Außenbahn, das Publikum ist begeistert … wieder gute Möglichkeit, Sørensens Schuss geblockt, Konter, der gerade für Geipl eingewechselte Gimber holt sich Gelb ab (88.). Was für ein Horrorfehler von Knoll: Kopfballrückgabe, Sporar hält den Fuß rein und der Ball kullert an Pentke vorbei ins leere Tor (90.). Der Jahn verschenkt völlig überflüssig einen mehr als möglichen Mutmacher-Punkt und muss amseine Ausgangsposition aufhübschen.