Sport Regensburg

22.01.2018

10

Achim Beierlorzer, Trainer des SSV Jahn Regensburg, geht entspannt und voller Vorfreude ins Derby gegen den 1. FC Nürnberg. "Ich muss meiner Mannschaft Lob zollen, wie diszipliniert sie in der Vorbereitung gearbeitet hat. Zudem hat das Wetter mitgespielt. Es hat uns keinen Nachteil gebracht, nicht ins Trainingslager zu fahren", sagte er am Montag bei der Pressekonferenz.

Personell kann der Coach nahezu aus dem Vollen schöpfen. Andreas Geipl absolviert zwar schon wieder Teile des Mannschaftstrainings, ein Einsatz kommt jedoch noch zu früh. Auch Oliver Hein (Muskelfaserriss) und Sargis Adamyan (Gelbsperre) fehlen dem Jahn in Nürnberg. Doch der Kader der Oberpfälzer ist groß genug, um eine konkurrenzfähige Truppe aufs Feld schicken zu können - auch wenn sich der SSV in der Winter-Transferperiode bislang zurückgehalten hat. Mit Hamadi Al Ghaddioui sicherten sich die Regensburger die Dienste eines weiteren Stürmers aus Lotte. "Hamadi ist genau der Spielertyp, den wir haben wollten. Er hat in den Testspielen gezeigt, dass er weiß, wo das Tor steht."Vor der "neben St. Pauli besten Kulisse der Liga" graust Beierlorzer nicht. "Viele Zuschauer pushen meine Spieler eher." Auch wenn mit dem FCN eine "absolute Topmannschaft mit Topspielern" klarer Favorit ist, rechnen sich Beierlorzers Jungs was aus - angesichts des Auftaktprogramms mit Nürnberg (3.), Ingolstadt (4.) und Kiel (2.) vielleicht auch notwendig.