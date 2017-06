Sport Regensburg

29.06.2017

179

0 29.06.2017179

So ungefähr hatten sich die Verantwortlichen des SSV Jahn Regensburg um Neu-Trainer Achim Beierlorzer das vorgestellt: Nach dem 1. Spieltag (29. - 31. Juli) bei Arminia Bielefeld gastiert am 2. Spieltag (4. - 7. August) gleich der 1. FC Nürnberg in der sicherlich ausverkauften Continental-Arena zum ersten Zweitliga-Heimspiel der Saison.

Bundesliga-Spielplan 2017 (Hinrunde)

2.-Bundesliga-Spielplan 2017 (Hinrunde)

Eine Etage höher steht Ex-Trainer Heiko Herrlich ebenso gleich im Mittelpunkt: Er bestreitet mit seinem neuen Klub Bayer Leverkusen am 18. August um 20.30 Uhr das Saison-Auftaktspiel: In der Allianz-Arena beim FC Bayern München.- Bayer Leverkusen1899 Hoffenheim - Werder BremenHertha BSC - VfB StuttgartSC Freiburg - Eintracht FrankfurtBor. Mönchengladbach - 1. FC KölnFC Schalke 04 - RB LeipzigHamburger SV -FSV Mainz 05 - Hannover 96VfL Wolfsburg - Borussia DortmundBorussia Dortmund - Hertha BSCRB Leipzig - SC Freiburg1. FC Köln - Hamburger SVWerder Bremen -Eintracht Frankfurt - VfL WolfsburgBayer Leverkusen - 1899 Hoffenheim- Bor. MönchengladbachHannover 96 - FC Schalke 04VfB Stuttgart - FSV Mainz 051899 Hoffenheim -Hertha BSC - Werder BremenSC Freiburg - Borussia DortmundBor. Mönchengladbach - Eintracht FrankfurtFC Schalke 04 - VfB Stuttgart- 1. FC KölnHamburger SV - RB LeipzigFSV Mainz 05 - Bayer LeverkusenVfL Wolfsburg - Hannover 96- FSV Mainz 05Borussia Dortmund - 1. FC KölnRB Leipzig - Bor. Mönchengladbach1899 Hoffenheim - Hertha BSCWerder Bremen - FC Schalke 04Eintracht Frankfurt -Bayer Leverkusen - SC FreiburgHannover 96 - Hamburger SVVfB Stuttgart - VfL Wolfsburg1. FC Köln - Eintracht FrankfurtHertha BSC - Bayer LeverkusenSC Freiburg - Hannover 96Bor. Mönchengladbach - VfB StuttgartFC Schalke 04 -- RB LeipzigHamburger SV - Borussia DortmundFSV Mainz 05 - 1899 HoffenheimVfL Wolfsburg - Werder Bremen- VfL WolfsburgBorussia Dortmund - Bor. MönchengladbachRB Leipzig - Eintracht Frankfurt1899 Hoffenheim - FC Schalke 04Werder Bremen - SC FreiburgBayer Leverkusen - Hamburger SVFSV Mainz 05 - Hertha BSCHannover 96 - 1. FC KölnVfB Stuttgart -1. FC Köln - RB LeipzigHertha BSC -SC Freiburg - 1899 HoffenheimBor. Mönchengladbach - Hannover 96FC Schalke 04 - Bayer LeverkusenEintracht Frankfurt - VfB Stuttgart- Borussia DortmundHamburger SV - Werder BremenVfL Wolfsburg - FSV Mainz 05- SC FreiburgBorussia Dortmund - RB Leipzig1899 Hoffenheim -Hertha BSC - FC Schalke 04Werder Bremen - Bor. MönchengladbachBayer Leverkusen - VfL WolfsburgFSV Mainz 05 - Hamburger SVHannover 96 - Eintracht FrankfurtVfB Stuttgart - 1. FC KölnRB Leipzig - VfB Stuttgart1. FC Köln - Werder BremenSC Freiburg - Hertha BSCBor. Mönchengladbach - Bayer LeverkusenFC Schalke 04 - FSV Mainz 05Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund- Hannover 96Hamburger SV -VfL Wolfsburg - 1899 Hoffenheim- RB Leipzig1899 Hoffenheim - Bor. MönchengladbachHertha BSC - Hamburger SVWerder Bremen -FC Schalke 04 - VfL WolfsburgBayer Leverkusen - 1. FC KölnFSV Mainz 05 - Eintracht FrankfurtHannover 96 - Borussia DortmundVfB Stuttgart - SC FreiburgBorussia Dortmund -RB Leipzig - Hannover 961. FC Köln - 1899 HoffenheimSC Freiburg - FC Schalke 04Bor. Mönchengladbach - FSV Mainz 05Eintracht Frankfurt - Werder Bremen- Bayer LeverkusenHamburger SV - VfB StuttgartVfL Wolfsburg - Hertha BSC1899 Hoffenheim - Eintracht FrankfurtHertha BSC - Bor. MönchengladbachWerder Bremen - Hannover 96FC Schalke 04 - Hamburger SVBayer Leverkusen - RB LeipzigFSV Mainz 05 - 1. FC KölnVfL Wolfsburg - SC FreiburgVfB Stuttgart - Borussia DortmundBorussia Dortmund - FC Schalke 04RB Leipzig - Werder Bremen1. FC Köln - Hertha BSCSC Freiburg - FSV Mainz 05Bor. Mönchengladbach -Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen- VfL WolfsburgHamburger SV - 1899 HoffenheimHannover 96 - VfB Stuttgart- Hannover 961899 Hoffenheim - RB LeipzigHertha BSC - Eintracht FrankfurtSC Freiburg - Hamburger SVWerder Bremen - VfB StuttgartFC Schalke 04 - 1. FC KölnBayer Leverkusen - Borussia DortmundFSV Mainz 05 -VfL Wolfsburg - Bor. MönchengladbachBorussia Dortmund - Werder BremenRB Leipzig - FSV Mainz 051. FC Köln - SC FreiburgBor. Mönchengladbach - FC Schalke 04Eintracht Frankfurt -- Hertha BSCHamburger SV - VfL WolfsburgHannover 96 - 1899 HoffenheimVfB Stuttgart - Bayer Leverkusen- 1. FC Köln1899 Hoffenheim - VfB StuttgartHertha BSC - Hannover 96SC Freiburg - Bor. MönchengladbachFC Schalke 04 -Bayer Leverkusen - Werder BremenHamburger SV - Eintracht FrankfurtFSV Mainz 05 - Borussia DortmundVfL Wolfsburg - RB LeipzigBorussia Dortmund - 1899 HoffenheimRB Leipzig - Hertha BSC1. FC Köln - VfL WolfsburgWerder Bremen - FSV Mainz 05Bor. Mönchengladbach - Hamburger SVEintracht Frankfurt - FC Schalke 04- SC FreiburgHannover 96 - Bayer LeverkusenVfB Stuttgart -VfL Bochum - FC St. Pauli- 1. FC Union BerlinDarmstadt 98 -Dynamo Dresden - MSV Duisburg1. FC Heidenheim - Erzgebirge AueFortuna Düsseldorf - Eintracht Braunschweig- 1. FC KaiserslauternArminia Bielefeld -Holstein Kiel - SV SandhausenEintracht Braunschweig - 1. FC Heidenheim1. FC Union Berlin - Holstein KielFC St. Pauli - Dynamo Dresden- Arminia BielefeldSV Sandhausen -1. FC Kaiserslautern - Darmstadt 98Erzgebirge Aue - Fortuna DüsseldorfMSV Duisburg - VfL BochumDarmstadt 98 - FC St. PauliEintracht Braunschweig - Erzgebirge AueDynamo Dresden - SV Sandhausen1. FC Heidenheim - MSV DuisburgFortuna Düsseldorf - 1. FC Kaiserslautern- 1. FC Union BerlinArminia Bielefeld - VfL BochumHolstein Kiel -1. FC Union Berlin - Arminia BielefeldFC St. Pauli - 1. FC HeidenheimVfL Bochum - Dynamo DresdenSV Sandhausen - Fortuna Düsseldorf1. FC Kaiserslautern - Eintracht BraunschweigErzgebirge Aue -MSV Duisburg - Darmstadt 98- Holstein Kiel- Erzgebirge AueDarmstadt 98 - VfL BochumEintracht Braunschweig - SV SandhausenDynamo Dresden -1. FC Heidenheim -Fortuna Düsseldorf - 1. FC Union Berlin- FC St. PauliArminia Bielefeld - MSV DuisburgHolstein Kiel - 1. FC KaiserslauternDarmstadt 98 - Arminia Bielefeld1. FC Union Berlin - Eintracht BraunschweigFC St. Pauli -- Fortuna DüsseldorfVfL Bochum - 1. FC HeidenheimSV Sandhausen - 1. FC KaiserslauternErzgebirge Aue - Holstein KielMSV Duisburg -- Dynamo Dresden- MSV DuisburgEintracht Braunschweig -Dynamo Dresden - Arminia Bielefeld1. FC Heidenheim - Darmstadt 98SV Sandhausen - 1. FC Union BerlinFortuna Düsseldorf -- VfL Bochum1. FC Kaiserslautern - Erzgebirge AueHolstein Kiel - FC St. PauliDarmstadt 98 - Dynamo Dresden1. FC Union Berlin - 1. FC KaiserslauternFC St. Pauli - Fortuna DüsseldorfVfL Bochum -Erzgebirge Aue - SV SandhausenArminia Bielefeld - 1. FC HeidenheimMSV Duisburg - Holstein Kiel- Eintracht Braunschweig- Darmstadt 98Eintracht Braunschweig - FC St. Pauli1. FC Heidenheim - Dynamo DresdenSV Sandhausen -Fortuna Düsseldorf - MSV Duisburg- Arminia Bielefeld1. FC Kaiserslautern -Erzgebirge Aue - 1. FC Union BerlinHolstein Kiel - VfL BochumDarmstadt 98 -Dynamo Dresden -1. FC Heidenheim - Holstein KielFC St. Pauli - 1. FC Kaiserslautern- Erzgebirge AueVfL Bochum - SV SandhausenArminia Bielefeld - Fortuna DüsseldorfMSV Duisburg - Eintracht Braunschweig- 1. FC Union Berlin- 1. FC HeidenheimEintracht Braunschweig - VfL Bochum1. FC Union Berlin -SV Sandhausen - FC St. PauliFortuna Düsseldorf - Darmstadt 98- Dynamo Dresden1. FC Kaiserslautern - MSV DuisburgErzgebirge Aue -Holstein Kiel - Arminia BielefeldDarmstadt 98 - Holstein KielDynamo Dresden - Eintracht Braunschweig1. FC Heidenheim -FC St. Pauli - Erzgebirge Aue- SV SandhausenVfL Bochum - Fortuna DüsseldorfArminia Bielefeld -MSV Duisburg - 1. FC Union Berlin- 1. FC KaiserslauternEintracht Braunschweig - Darmstadt 981. FC Union Berlin - FC St. PauliSV Sandhausen - MSV DuisburgFortuna Düsseldorf - 1. FC Heidenheim1. FC Kaiserslautern - VfL BochumErzgebirge Aue - Arminia BielefeldHolstein Kiel - Dynamo Dresden- Fortuna DüsseldorfDarmstadt 98 - SV SandhausenDynamo Dresden - 1. FC Kaiserslautern1. FC Heidenheim - 1. FC Union BerlinFC St. Pauli -VfL Bochum -- Holstein KielArminia Bielefeld - Eintracht BraunschweigMSV Duisburg - Erzgebirge AueEintracht Braunschweig -1. FC Union Berlin - Darmstadt 98- FC St. PauliSV Sandhausen - 1. FC HeidenheimFortuna Düsseldorf - Dynamo Dresden1. FC Kaiserslautern - Arminia BielefeldErzgebirge Aue - VfL BochumHolstein Kiel -- MSV Duisburg- Eintracht BraunschweigDarmstadt 98 -Dynamo Dresden - Erzgebirge Aue1. FC Heidenheim - 1. FC KaiserslauternVfL Bochum - 1. FC Union Berlin- SV SandhausenArminia Bielefeld - FC St. PauliMSV Duisburg -Holstein Kiel - Fortuna DüsseldorfEintracht Braunschweig - Holstein Kiel1. FC Union Berlin - Dynamo DresdenFC St. Pauli - MSV Duisburg- 1. FC HeidenheimSV Sandhausen - Arminia BielefeldFortuna Düsseldorf -1. FC Kaiserslautern -Erzgebirge Aue - Darmstadt 98- VfL BochumEintracht Braunschweig - Fortuna Düsseldorf1. FC Union Berlin -FC St. Pauli - VfL Bochum- Darmstadt 98SV Sandhausen - Holstein Kiel1. FC Kaiserslautern -Erzgebirge Aue - 1. FC HeidenheimMSV Duisburg - Dynamo Dresden- Arminia Bielefeld