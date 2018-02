Sport Regensburg

25.02.2018

56

0 25.02.201856

Liebend gerne hätte er darauf verzichtet, bei diesem historischen Abend dabei zu sein. "So etwas habe ich in meiner Karriere noch nicht erlebt", kramte Oliver Fink in Erinnerungen.

Der Oberpfälzer in Diensten von Fortuna Düsseldorf ist seit mehr als 15 Jahren Fußballprofi. Aber mit einem seiner Teams hat er noch nie einen 3:0-Vorsprung verspielt. Mit 4:3 siegte der SSV Jahn Regensburg am Freitagabend in einem denkwürdigen Zweitligaspiel gegen das Spitzenteam vom Rhein. Es war eine der größten Aufholjagden seit Zweitliga-Bestehen. "Der Jahn hat sich in keinster Weise vom Rückstand beeindrucken lassen", sagte Fortuna-Kapitän Fink voller Hochachtung.Der Mittelfeldspieler aus Vilseck (Kreis Amberg-Sulzbach) kam am Freitag eigentlich ganz optimistisch an die Stätte, an der seine Profilaufbahn begonnen hatte, zurück. Für den Jahn machte der damalige Jungspund seine ersten Spiele in der zweiten Liga, nachdem er über die Jugendabteilungen seines Heimatvereins FC Schlicht und des FC Schwandorf zur SG Post/Süd Regensburg gekommen war. Die SG fusionierte später mit dem Jahn. "Die Rückkehr habe ich mit ganz anders vorgestellt", sagte Fink dann geknickt. "Wir waren uns aber nach der schnellen 3:0-Führung nicht zu sicher", widersprach er Andeutungen, die Düsseldorfer hätten die Partie schon nach einer Viertelstunde abgehakt. Die Folgen des Desasters sind für den Routinier klar: "Daran haben wir noch etwas zu beißen."Die Regensburger werden noch lange von diesem Abend schwärmen und von den Toren von Marco Grüttner, Jonas Nietfeld, Marvin Knoll und Sargis Adamyan. "Am Anfang haben wir richtige Grütze gespielt", meinte Kapitän Grüttner. Dass dies aber doch noch ein spektakulärer Abend werden könnte, hatte er geahnt: "Ein einfaches 1:0 kriegen wir ja anscheinend nicht hin."