Sport Regensburg

17.09.2017

81

0 17.09.201781

Der SSV Jahn schafft es einfach nicht: 14.800 Zuschauer erleben eine 0:2-Pleite in einem Spiel, das über weite Strecken ausgeglichen war. Am Ende ist Dynamo Dresden einfach um drei Minuten aufgeweckter als die Oberpfälzer und nutzen ihre Konterchance durch Sascha Horvath (49.) und einen dankbaren Elfer durch – ausgerechnet – Regensburgs Ex-Publikumsliebling Aias Aosman (52.).

Fehlende Übersicht

Pentke bringt Spannung ins Spiel



Nur im Eckverhältnis punktet der Jahn

Adamyan zu eigensinig



In drei Minuten alles verdaddelt

Kaum Jahn-Halbchancen

Kein Dynamo-Ruhmesblatt

Die Stimmung ist famös in der Regensburger Continental-Arena: Die gelb-schwarze Wand hinterm Dynamo-Tor wechselt sich mit der rot-weißen Hans-Jakob-Phalanx stimmgewaltig ab. Das Spiel wogt hin und her, temporeich, viele Torszenen, auch wenn der letzte Millimeter an Genauigkeit fehlt – deshalb noch 0:0 zur Pause zwischen dem SSV Jahn und Dynamo Dresden. Dann serviert Der Gastgeber den Sachsen kurz nach der Pause den Auswärtssieg aus dem Tablett – und findet kein Mittel, um Dynamo noch zu gefährden.Die Harmlosigkeit, die fehlende Übersicht bei der dritten Heimpleite im dritten Heimspiel muss Trainer Achim Beierlorzer Sorgen bereiten. Es fehlt die Übersicht, die ein Erik Thommy oder auch ein Kolja Pusch in engen Situationen zeigten und die maßgeblich zum Aufstieg führten. Die Newcomer wie Sargis Adamyan, Joshua Mees oder auch Albion Vrenezi haben zweifellos Potenzial – die Frage ist, ob sie das rechtzeitig abrufen können, bevor der SSV Jahn im Tabellenkeller verschwindet.Wenn gegen einen bisher selbst kriselnden Gegner wie Dynamo 120 Prozent Einsatz, die jeder Kämpfer in Rot-Weiß gezeigt hat, nicht reichen, wird’s wieder einmal sehr eng mit einem längeren Aufenthalt im Bundesliga-Unterhaus.Sörensen mit dem Rückpass auf Pentke, der sofort von Mlapa angelaufen wird. Der Regensburger Keeper bleibt aber ganz cool und löst die Situation spielerisch mit einem kurzen Pass auf Nachreiner (5.). Diesmal lässt Pentke Mitspieler und Zuschauer aufstöhnen: Alte Verbundenheit kann es eigentlich nicht sein, dass er Aosman die Kugel in die Beine spielt, der aus 15 Metern drüberlupft (5.). Viel zu viel Raum: Haris Duljevic zieht aus 20 Metern ab, Pentke streckt sich, daneben (6.).Doppelecke Jahn, scharf vor den Kasten, Marvin Schwäbe boxt zur nächsten … Knoll auf Grüttner, der bekommt keinen Druck hinter die Banane (8.). Haris Adamyan bekommt bisher jeden Zweikampf abgepfiffen – Schiri Christoph Günsch offenbar kein Freund des Armeniers, der sich reinhängt. Was ist denn mit Pentke? Rückfall in schlimme Abstoßpatzer – diesmal unbedrängt ins Aus. Dafür macht er ein bemerkenswertes Fehlerfestival seiner Abwehr wett: Gut pariert nachdem Sascha Horvath am kurzen Eck freie Bahn hatte (13.).Aosman legt für Duljevic in die Gasse, doch Pentke ist den entscheidenden Schritt schneller als der Dresdner (20). Nächster Konter über Aosman, Andi Geipl mit Meisterleistung, legale Grätsche in höchster Not! Der Jahn beginnt endlich zu kombinieren: Erst erspringt sich Nandzik den langen Ball an der Seitenlinie, der Pass nach innen ist etwas zu weit. Dann fehlt Grüttner eine Fußlänge, um Adamyans Pass im Flug zu kommen (21.).Sauber, dass hat der Schiri mal richtig gesehen, erst Vorteil, dann der Freistoß, als Geipl endlich liegt – doch der Ball ist zu schnell wieder weg (23.). Wow, Adamayan spritzt in die Lücke, Pass im Strafraum zur Ecke geblockt – 4:0 in dieser Frage, Schwäbe boxt Knolls Ding aus dem Winkel zum „5:0“. Schade: Klasse Aktion links außen, Adamyan verspringt die Mees-Flanke von der Brust (27.).Kritische Situation auf der anderen Seite: Gimber übersieht Peniel Mlapa in seinem Rücken fünf Meter vor dem Tor, Sörensen bereinigt für den Kollegen (30.). Jetzt kann Dresden immer wieder seine Schnelligkeit über Aosmann und Horvath ausspielen, kontert sich in den Strafraum, Sörensen drängt Aias mit dem Vorteil ab, einen Kopf größer und 20 Kilo schwerer zu sein (32.). Fabian Müller in der Jahn-Hälfte zu spät, und lässt Geipl aufschreien – Gelb (36.).Adamyan trotz Monstereinsatzes schon zum zweiten Mal zu eigensinnig: Erst will er fünf Mann austanzen, dann an der Grundlinie zaubern (34/36.). Knolls Freistoß aus 25 Metern halblinks kommt nicht genau genug auf Grüttner (38.). Das Spiel wogt jetzt wieder rauf und runter: Dresden passt sich bis zum 16er, der letzte Pass zu weit. Aosman wuselt sich in den Strafraum, sein Abspiel landet aber in Pentkes Armen (43.). Auch dessen letzte Aktion, ein Freistoß aus 40 Metern, und anschließende Kopfballverlängerung, bringt nichts ein (45.).Man versteht sich, man schätzt sich: „Scheiß DFB …“ – „Scheiß DFB …“ Mlapa mit Direktabnahme bedrängt im 16er, einen Stock zu hoch (46.). Admayan will Pentles Abstoß auf Nachreiner verlängern, Keeper Schwäbe schneller. Sooo, jetzt ist es wieder passiert: Die schnellen Gelben haben zu viel Raum, Segiun marschiert in den 16er, legt auf quer auf den Punkt, wo Horvath nur noch einschieben muss (49.).Was für ein Pech: Knoll hat mit der Fußspitze Kontakt zum mit Vergnügen stürzenden Dresdner, ein völlig überflüssiger Elfer gleich nur drei Minuten später – und Aosman verwandelt zum 0:2 (52.). Gimber sieht Gelb für ein Tackling an der Seitenlinie – muss wirklich nicht sein (54.). Letzte Ermahnung fünf Minuten später – diesmal mit Recht. Beierlorzer reagiert, bringt Albion Vrenezi für Jann George, der sich nicht so richtig in Szene setzen kann (58.). Jahns nächste geschenkte Ecke direkt in Schwäbes Hände.Nächste Schwalbe von Mlapa, der einen Sprung macht wie ein bockendes Auto – Freistoß Jahn (59.). Nachreiner nimmt in letzter Sekunde Mlapa den Ball am Fünfer vom Fuß – und eine Szene weiter darf er vom Strafraumeck drüberballern (62.). Sörensen ringt, ja, wen wohl, Mlapa nieder, Freistoß im Mittelkreis. Nächster Wechsel beim Jahn: Gimber muss runter. Sicherheitsmaßnahme, für ihn Sebastian Stolze.Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus hat auch genug gesehen von Mlapa, bringt Lucas Röser (67.). Adamyan gibt alles, hängt sich rein, drängelt sich in den Mann, aber ein Durchkommen in den 16er ist derzeit nicht in Sicht (71.). Grüttner nimmt den Ball bedrängt von drei im 16er an, Rückgabe zu Nandzik, der vom Strafraumeck drüberballert (73.). Im Gegenzug klärt Sörensen den Konter gerade eben noch so zur Ecke (74.). Beierlorzer spielt die letzte Karte, bringt Jonas Nietfeld für den ausgepowerten Adamyan (75.).Das ist jetzt auch kein Ruhmesblatt, das Dresden da runterspielt, aber der Jahn kommt nicht entscheidend in die Lücken. Auch keine Medaille verdient sich Schiri Günsch mit dem Pfiff bei jedem angedeuteten Tauchgang. 8:1-Ecken, aber was nützt es, wenn jede zu weit oder auf den Keeper kommt? Dresden jetzt auch vollständig entwechselt, Niklas Hauptmann für Andreas Lambertz (82.).Symptomatisch die letzte Szene: Vrenezi wuselt sich über den halben Platz und anstatt abzugeben, kullert er dem Keeper das Ding aus 20 Metern in die Handschuhe – zu harmlos, da fehlt die Übersicht eines, man sagt es ungern noch einmal, Erik Thommy.