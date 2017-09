Sport Regensburg

So sieht Begeisterung aus: „Da saß kein einziger mehr auf der Bank“, schwärmt Jahn-Trainer Achim Beierlorzer von seinem Kollektiv nach dem 3:1 in Heidenheim. Vor dem Spiel gegen Dynamo Dresden (Sonntag, 13.30 Uhr) sind bereits 13.500 Karten verkauft. Der Rest dürfte sich ebenfalls bald erledigt haben.

Neuhaus: „Euphorie des Aufsteigers“

Englischen Monsterwoche

Da geht Beierlorzers Herz auf

„Dynamo Dresden ist eine Mannschaft, die tollen Fußball spielt, die sensationelle Fans hat“, sagt Beierlorzer, „ich hoffe, dass das ein Fußballfest wird, natürlich mit positivem Ausgang für uns.“ Zeit wird‘s für den ersten Heimsieg in der Zweiten Liga: „Das ist nochmal ganz was anderes vor über 10.000 Fans.“Die Stärken von Dresden: Eine absolut entschlossene Mannschaft, die da auf dem Platz steht“, charakterisiert der Coach die Gelb-Schwarzen. „Uwe Neuhaus ist dafür bekannt, dass er eine gute Struktur setzen kann.“ Einige Abgänge seien verkraftet, einige Neuzugänge langsam integriert. „Sie haben individuelle Klasse, aber auch ein gutes Kollektiv.“„Regensburg spielt im Moment noch eine ähnliche Rolle wie wir letztes Jahr“, beschreibt Dynamos Cheftrainer Uwe Neuhaus den Gegner. „Als Aufsteiger haben sie die Euphorie mitgenommen.“ Regensburg forciere das Offensivspiel häufig durch Tiefenpässe in überladene Räume, starte bei Ballverlusten sofort ins Gegenpressing und spiele nach Balleroberung äußerst schnell in die Spitze. „Deshalb werden wir Wachheit brauchen und müssen gut antizipieren, um diese Pässe möglichst schon vorher abzufangen.“Ein Wiedersehen gibt es auch: Aias Aosman, der zwei Jahre als Technikperle für den Jahn 67 Drittliga-Spiele absolvierte und 16 Tore beisteuerte, ist in Dresden eine feste Größe: „Ich hatte zwei schöne Jahre in Regensburg, auch wenn wir im zweiten Jahr leider abgestiegen sind.“ Die Freundschaft endet freilich auf dem Platz: „Für Sonntag hoffe ich, dass ich der Mannschaft helfen kann – ich bin mir sicher, dass wir was mitnehmen.“Eingewöhnungsphase Zweite Liga abgeschlossen: „Alle Spiele haben wir auf Augenhöhe verrichtet“, postuliert der Jahn-Trainer zu Beginn der Englischen Monsterwoche mit Duellen gegen Dynamo Dresden, am Mittwoch bei Fortuna Düsseldorf (18.30 Uhr) und am Samstag gegen Eintracht Braunschweig.„Ich hatte diese Woche 23 Feldspieler plus Torhüter im Training“, freut sich Beierlorzer über „die volle Kapelle“. Etwas schade: „Markus Pallionis hat eine kleine Muskelverletzung.“ Er muss erneut zwei Wochen pausieren. Und Oli Heins Verletzung im Knie sei so schwerwiegend, das dauere. „Oli und wir alle brauchen Geduld, damit er noch richtig lange Fußball spielen kann.“ Bei Stürmer-Hoffnung Sebastian Freis, der die ganze Vorbereitung verpasst habe, fehle noch die letzte Spritzigkeit: „Wir müssen da ganz vorsichtig sein, dass wir ihn nicht in eine Verletzung reinreiten.“ Deshalb werde es bei ihm fürs Wochenende „sehr eng“.Für die Aufstellung lässt sich Beierlorzer Zeit bis Sonntag: „Natürlich können wir jetzt auf eine Mannschaft zurückgreifen, die sich in Heidenheim richtig gut präsentiert hat“, lobt der Jahn-Trainer, „aber nicht nur elf haben sich da richtig gut präsentiert, sondern alle, die dabei waren.“Teufelskreislauf der Freude: „Am meisten hat mich gefreut die Freude der Spieler nach dem 3:1 – und da kann ich Ihnen versichern, dass es nicht nur um den 12. oder 13. Mann geht, sondern dieses ganze Kollektiv ist da zu Marco Grüttner hingesprintet – da geht mir das Herz auf.“