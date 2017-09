Sport Regensburg

Es ist geschafft: Am achten Spieltag feiert der SSV Jahn Regensburg seinen ersten Heimsieg der Zweitliga-Saison. Gegen Eintracht Braunschweig heißt es nach 90 Minuten 2:1 (0:1) für die Oberpfälzer.

Jahn in Überzahl

Beierlorzers glückliches Händchen



Kapitän Marco Grüttner und Jonas Nietfeld krönten einen famosen Sturmlauf in der zweiten Hälfte, nachdem die Elf von Trainer Achim Beierlorzer zur Pause nach einer schwachen Darbietung noch mit 0:1 hinten gelegen hatte. Die Gäste, die im Frühjahr noch knapp am Bundesliga-Aufstieg in der Relegation gegen Wolfsburg gescheitert waren, lieferten einen undisziplinierten Auftritt ab, und leisteten sich drei Platzverweise (zwei Mal Rot, ein Mal Gelb-Rot). Als es übersichtlich wurde auf dem Spielfeld, schlug der Jahn spät zu und ging nach drei Heimpleiten erstmals als Sieger vom Feld.Schon vor Anpfiff musste Jahn-Coach Achim Beierlorzer die ersten Rückschläge verkraften. Stamm-Keeper Philipp Pentke musste wegen einer in Düsseldorf erlittenen Knieprellung passen. Für ihn feierte André Weis seine Premiere im Jahn-Kasten. Und auch Flügelflitzer Joshua Mees fiel wegen Adduktorenproblemen aus. Dafür kehrte Sargis Adamyan zurück in die Regensburger Startelf.Im ersten Abschnitt sahen die 8432 Zuschauer Fußball-Magerkost. Regensburg wirkte optisch überlegen, ließ offensiv aber jegliche Kreativität vermissen. Die Gäste waren dagegen zunächst darauf bedacht, hinten nichts zuzulassen. Braunschweig wollte nicht, der Jahn konnte nicht - entsprechend gering war der Unterhaltungswert dieser Partie. Ein Dropkick von Grüttner über den Kasten (6.) und ein zur Ecke abgefälschter Lais-Hammer (35.) waren schon die größten Möglichkeiten für die Heimelf.Ab der 26. Minute musste die Eintracht in Unterzahl auskommen: Khelifi traf beim Versuch, den Ball zu spielen, Marc Lais mit den Stollen im Gesicht. Schiedsrichter Tobias Reichel zückte sofort die Rote Karte. In der Folgezeit war richtig Gift in der Partie. Eintracht-Trainer Torsten Lieberknecht mimte an der Außenlinie das Rumpelstilzchen und streute ordentlich Unruhe von außen. An ein strukturiertes Spiel war nun nicht mehr zu denken. Jede noch so unbedeutende Aktion zog ellenlange Diskussionen und beidseitige Nickligkeiten nach sich. Erst nach und nach beruhigte sich die Szenerie wieder und der Jahn gestaltete die Partie überlegen. Ein Treffer der Braunschweiger lag nun wahrlich nicht in der Luft.Also musste die Heimelf nachhelfen. Drei Minuten vor dem Pausenpfiff segelte eine Boland-Flanke in den Jahn-Strafraum. Den Kopfball von Valsvik klatschte Weis nur nach vorne ab und Innenverteidiger Baffo hatte keine Mühe, den Abpraller sträflich freistehend im Tor unterzubringen (42.). Zur Pause lagen die Gäste knapp in Führung, und niemand wusste eigentlich so recht, weshalb.Zur Pause brachte Beierlorzer Sebastian Stolze für Rechtsverteidiger Benedikt Saller in die Partie. Und dieser Schachzug erwies sich umgehend als Glücksgriff. Der neue Mann flitzte die rechte Außenbahn hinab und seine Maßflanke segelte zielgenau auf den Kopf von Grüttner, der zum Ausgleich einnickte (47.). Dieser Treffer wirkte als Dosenöffner für den Jahn. Die Beierlorzer-Elf schnürte den Gast in dessen Hälfte ein und agierte in der Offensive nun viel druckvoller als noch in Hälfte eins. Allen voran Alexander Nandzik fungierte als Motor zahlreicher Angriffe. Immer wieder sausten gefährliche Flanken des Linksverteidigers durch den Eintracht-Strafraum, jedoch lange ohne Ertrag. Nur ein Kopfball von Adamyan an die Latte (58.) schaffte es auf den Chancenblock. Der Jahn rannte an, drückte gewaltig aufs Tempo - nur die Führung wollte nicht gelingen.Dann schwächten sich die Gäste erneut selbst. Nandzik und der kurz zuvor eingewechselte Sauer gingen zu Boden, beim Aufstehen drückte der Eintracht-Profi seinem Gegenüber das Knie in den Rücken. Nandzik ging etwas übertrieben zu Boden - wieder Rot gegen die Eintracht, zwei Mann Überzahl für den SSV (64.). Die Gäste verbarrikadierten sich nun im eigenen Strafraum und der Jahn suchte verzweifelt nach der Lücke im Braunschweiger Bollwerk - und fand sie spät, aber nicht zu spät. Ein Rückpass von Jann George fand Jonas Nietfeld, der zum vielumjubelten 2:1 für Regensburg einnetzte (78.). In der Schlussphase ließ Boland (Eintracht) seinem Frust freien Lauf und senste Lais an der Eckfahne um. Gelb-Rot, dritter Gäste-Platzverweis und trauriger Schlusspunkt der Braunschweiger Undiszipliniertheiten.Nach dem Schlusspfiff kannte der Jubel über den ersten Zweitliga-Heimsieg der Saison beim SSV Jahn Regensburg keine Grenzen. Überschattet wurde die Jubelfeier vom Unfall eines Braunschweiger Fans. Der Anhänger stürzte über den Zaun des Gästeblocks, knallte mit dem Kopf auf den Betonboden und verletzte sich schwer.