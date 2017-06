Sport Regensburg

Er gehörte beim SSV Jan Regensburg fast schon zum Inventar, jetzt trennt sich der Zweitliga-Aufsteiger von Harry Gfreiter. Der 43-Jährige war seit dem Jahr 2000 fast ununterbrochen für die Regensburger tätig. Zunächst als unermüdlicher Antreiber und Kapitän auf dem Platz, danach in verschiedensten Trainerfunktionen.

Für den Jahn absolvierte er auch etliche Zweitligaspiele. Die Fans wählten ihn 2007 gar in die "Jahrhundertelf", des Traditionsclubs. Lange Zeit war er Co-Trainer der Profimannschaft, zuletzt war er zuständig für die zweite Mannschaft. Und deren Werdegang wurde Gfreiter, der aus Frechenrieden im Unterallgäu stammt, zum Verhängnis. Der SSV Jahn II musste in die Relegation und stieg dort in die Landesliga ab. Künftig spielt die "Zweite" des Zweitligisten also gegen den SV Etzenricht und den 1. FC Schwarzenfeld."Leider trat nie die positive Entwicklung ein, die wir uns in Bezug auf alle Leistungsfaktoren erhofft hatten, sondern es blieb dabei, dass die U21 im Laufe der Saison nur mit erheblicher Unterstützung aus dem Profikader in der Lage war zu punkten", wird Christian Martin, Leiter des Nachwuchsleistungszentrum Jahnschmiede in einer Erklärung zitiert. "Die gezeigten Leistungen sowie das Ergebnis können wir somit nur als äußerst enttäuschend bewerten." Obwohl der Aufwand im Vergleich zu den Vorjahren erhöht worden sei, ergänzte Martin. Bei Misserfolg wir auch eine Spieler aus der "JahrhundertElf" nicht verschont.