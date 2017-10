Sport Regensburg

26.10.2017

9

0 26.10.2017

Die Theorie war einfach: Mit einem Sieg im Pokal wollten sich die Kicker des SSV Jahn Regensburg dickes Selbstvertrauen für die wichtigen Zweitliga-Heimspiele gegen den 1. FC Kaiserslautern am Samstag und Fürth eine Woche später holen. Und die Praxis? Frust! "Wir können aus dem Pokal keine Motivation ziehen", klagte Jahn-Trainer Achim Beierlorzer am Mittwoch nach dem 2:5 (1:2) im DFB-Pokal gegen den 1. FC Heidenheim.

Keine Belohnung

"Das wichtigere Spiel"

Und doch versuchten einige, im Negativerlebnis Positives zu finden. "Wir belohnen uns einfach nicht", verwies Beierlorzer auf einige gute Chancen samt Lattentreffer. Und Abwehrmann Sebastian Nachreiner hatte das Ganze im Blick: "Ich glaube, das war eine ordentliche Leistung." Aber gerade die Defensive bot ein klägliches Bild: "Wir haben Heidenheim fünf Tore geschenkt", lamentierte der Jahn-Trainer. Die Gäste waren nach ihrem Negativlauf in der Liga genauso verunsichert wie die Oberpfälzer. Doch sie verfügten über mehr individuelle Klasse, wenngleich auch sie beim Fehlpassfestival kräftig mitmachten. Deutlich wurde am Mittwoch einmal mehr, dass dem SSV Jahn ein Stratege fehlt, einer der Ruhe, der Ordnung ins Spiel bringt. Nach dem 1:2 (45.+1) durch Jonas Nietfeld und dem 2:3 (54.) durch Marco Grüttner waren die Regensburger zwei Mal wieder dran, um nur wenig später erneut Gegentreffer zu kassieren. "Wir mussten doch Risiko gehen", rechtfertigte Grüttner das unkoordinierte Anrennen nach den Anschlusstoren. Dabei wäre noch genügend Zeit gewesen, um in Ruhe auszugleichen.Vorne zu hektisch, hinten hilflos: "Wir kriegen viel zu einfache Gegentore", sprach Beierlorzer das Dilemma immer wieder an. Und nannte beispielhaft das 3:1 der Heidenheimer, als Maximilian Thiel vorher Marc Lais mit einem Hackentrick locker im Sechzehner stehen ließ. Eben dieser Lais stand danach völlig entgeistert da: "Klar, war heute mehr drin", meinte er. "Vielleicht sind wir aber auch zu blauäugig."Dennoch müsse man dieses Negativerlebnis so schnell wie möglich verarbeiten, sagte er. "Am Samstag ist das wichtigere Spiel." Das Kellerduell gegen den 1. FC Kaiserslautern. Dann zählt nur ein Sieg für den SSV Jahn - soweit die Theorie. Die Praxis könnte - nach den Erfahrungen vom Mittwoch - ganz anders aussehen.