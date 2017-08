Sport Regensburg

06.08.2017

Die Zweitliga-Saison geht schon wieder gut los: Vom Lob kann sich Aufsteiger Jahn Regensburg nichts kaufen. Nach der selbst verschuldeten 1:2-Schlappe in Bielefeld zieht Jahn Regensburg trotz eines leidenschaftliches Fights auch gegen den 1. FC Nürnberg mit 0:1 den Kürzeren.

Hut ab vor dem Jahn. Ich bin mir sicher, wenn sie so weiterarbeiten, wird Regensburg auch in der nächsten Saison Zweitliga-Fußball spielen. Club-Trainer Michael Köllner

Sabiri will nicht (spw) Der Wirbel um das FCN-Talent Abdelhamid Sabiri nimmt kein Ende. Am Rande der Partie zwischen Jahn Regensburg und dem 1. FC Nürnberg verriet Club-Trainer Michael Köllner, dass der offensive Mittelfeldspieler tags zuvor bei der Partie der U21 gegen den FC Pipinsried den Trainer bat, ihn nicht auflaufen zu lassen. Köllner erklärte, dass er Sabiri für die zweite Mannschaft nominiert hatte, damit der 20-Jährige Spielpraxis bekommt. "Die Frage ist, ob ich die U21 mit einem Spieler, der nicht möchte, bestrafen soll", sagte Köllner. "Ich hoffe, dass Sabiri wieder auf Kurs kommt. Ich kann ihm jedoch nur die Tür öffnen." Laut Köllner verdreht ein Angebot des englischen Vereins Huddersfield Town Sabiri den Kopf. Nach Angaben der Bild-Zeitung liegt das Angebot bei 450 000 Euro. Für den Betrag möchten die Franken das Talent nicht abgeben.

Prächtige Stimmung in der mit gut 15 000 Zuschauern ausverkauften Arena - nach dem Abpfiff vor allem auf der Gästetribüne. Der Club gewinnt das erste Zweitliga-Derby seit der 1:2-Schlappe vor 13 Jahren durch Tim Leibolds Aufsetzer in die linke Ecke mit 1:0 (78.)."Hut ab vor dem Jahn", lobt Club-Trainer Michael Köllner den Aufsteiger. "Ich bin mir sicher, wenn sie so weiterarbeiten, wird Regensburg auch in der nächsten Saison Zweitliga-Fußball spielen." Also dort, wo man auch selbst spielen wolle. Wirklich? "Zumindest würde ich mir gerne Zweitliga-Spiele in Regensburg anschauen", flachst er, zumal es für den Tabellenführer so schlecht ja nicht laufe. Leider habe der Club es verpasst, aus den sieben Ecken in Hälfte 1 Kapital zu schlagen.Ein "Spiel auf des Messers Schneide" hat Jahn-Coach Achim Beierlorzer beobachtet. Gerade in der Phase, als das 0:1 gefallen sei, habe man selbst Großchancen ausgelassen: "Wenn Joshua Mees den zurückgelegten Ball trifft, dann können wir in Führung gehen." Das Momentum, das Matchglück sei momentan kein Jahn-Fan. "Allein die letzte Szene", trauert Beierlorzer, "als Adamyan den Fuß nicht richtig an den Ball bekommt - wenn er meine Schuhgröße hätte, wär's das 1:1."Das Duell Aufsteiger gegen Möchtegern-Bundesligist ist spielerisch kein Leckerbissen. Eingetroffen sei, was Gäste-Trainer Köllner erwartet habe: "Ein Gegner, der uns in die Zweikämpfe reinmanövrieren will." Das Ergebnis: ein verbissen geführter Fight, bei dem kein Akteur einen Ball spielen kann, ohne dass zwei Kontrahenten an ihm dran hängen.Die ganz klaren Chancen deshalb Mangelware: Zum ersten Mal muss SSV-Keeper Pentke ernsthaft eingreifen, um einen steilen Pass auf Mikael Ishak abzufangen (12.). Erste nennenswerte Heim-Aktion: Nandziks Querpass auf Grüttner, der sich allein vorm Keeper verdaddelt (22.). Georg Margreitters Kopfball knapp links daneben ist noch die gefährlichste der sieben Gästeecken (37.). Die größte Chance für den Jahn vergibt Mees, als er freistehend den Ball verstolpert (59.). Der Favorit nutzt schließlich die zweite gute Möglichkeit in Hälfte 2 - der agile Enrico Valentino flankt von rechts, Kevin Möwald zieht aus 16 Metern ab, Pentke ist beim Aufsetzer chancenlos 0:1 (78.).Am Samstag, 18.30 Uhr, kann der SSV Jahn gegen Liga-Kollegen Darmstadt zumindest etwas für die Kasse tun: Im DFB-Pokal könnte sich Regensburg Selbstbewusstsein für das Derby in Ingolstadt holen.