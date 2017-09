Sport Regensburg

19.09.2017

Die englische Woche hat's in sich: Nach der desillusionierenden 0:2-Heimniederlage gegen Dynamo Dresden warten mit Fortuna Düsseldorf (Mittwoch, 18.30 Uhr) und Eintracht Braunschweig (Samstag, 13 Uhr) zwei ambitionierte Zweitliga-Teams auf den SSV Jahn. "Ich habe vor Dresden von einem bedeutenden Spiel gesprochen", sagte Jahn-Trainer Achim Beierlorzer nach der Enttäuschung am vergangenen Sonntag. "Die zwei nächsten sind ebenfalls wegweisend."

Es gebe keine Mannschaft in der 2. Bundesliga, gegen die der Jahn nicht punkten könne, impft Beierlorzer seiner Mannschaft vor dem Gastspiel am Rhein Selbstvertrauen ein. "Wir müssen stabiler werden, und wir müssen mutiger werden", fordert der Coach. "Aber die Kompaktheit ist der Schlüssel." Dass Regensburg seine bislang gesammelten sechs Punkte ausschließlich in der Fremde geholt hat, ist kein schlechtes Omen. Mit den Außenverteidigern Alexander Nandzik und Marcel Hofrath stehen im übrigen zwei Ex-U23-Fortunen beim Jahn unter Vertrag.Allerdings müssen sich die Oberpfälzer auf eine Trotzreaktion des Gegners gefasst machen. "Wir werden unsere Lehren aus der Niederlage ziehen", kündigte Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel nach der 1:3-Niederlage bei Schlusslicht Fürth an. Die Pleite kostete den auf Platz drei zurückgefallenen Rheinländern die Tabellenführung. Ob der Ex-Regensburger Oliver Fink in die Düsseldorfer Startformation zurückkehrt, bleibt abzuwarten. Beim Jahn kündigte Beierlorzer personelle Änderungen an. So könnte Albion Vrenezi für Joshua Mees spielen.