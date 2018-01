Sport Regensburg

21.01.2018

19

0 21.01.201819

Bezirksmeisterschaft

Gruppe ATV Hemau - SpVgg Vohenstrauß 2:3 TV Oberisling - SV Burgweinting 0:3 SpVgg Pfreimd - TV Hemau 2:1 SpVgg Vohenstrauß - TV Oberisling 1:0 SV Burgweinting - SpVgg Pfreimd 1:1 TV Hemau - TV Oberisling 0:2 SpVgg Pfreimd - Vohenstrauß 2:0 SV Burgweinting - TV Hemau 7:0 TV Oberisling - SpVgg Pfreimd 0:4 SpVgg Vohenstrauß - Burgweinting 0:3 1. SV Burgweinting 14:1 10 2. SpVgg Pfreimd 9:2 10 3. SpVgg Vohenstrauß 4:7 6 4. TSV Oberisling 2:8 3 5. TV Hemau 3:14 0Gruppe BTB Roding - 1. FC Neunburg 1:3 SV Schwarzhofen - FC Kosova 0:2 SpVgg SV Weiden - TB Roding 1:1 1. FC Neunburg - SV Schwarzhofen 0:2 FC Kosova - SpVgg SV Weiden 0:2 TB Roding - SV Schwarzhofen 0:3 SpVgg SV Weiden - 1. FC Neunburg 2:0 FC Kosova Regensburg - TB Roding 2:1 SV Schwarzhofen - Weiden 0:2 1. FC Neunburg - FC Kosova 0:1 1. SpVgg SV Weiden 7:1 10 2. Kosova Regensburg 5:3 9 3. SV Schwarzhofen 5:4 6 4. 1. FC Neunburg 3:6 3 5. TB Roding 3:9 1HalbfinaleSpVgg Pfreimd - SpVgg SV Weiden 3:1 SV Burgweinting - FC Kosova 4:3 n. Sechsm. (1:1)Spiel um Platz 3FC Kosova - SpVgg SV Weiden 3:1EndspielSV Burgweinting - Pfreimd 4:2 n. Sechsm. (1:1)Bester SpielerBastian Lobinger (Pfreimd)Bester TorhüterGiurcanu Vasile (Burgweinting)Bester TorschützeMaik Holzreiter (Burgweinting/6 Tore)Bayerische MeisterschaftStarterfeld am Samstag, 27. Januar, in Bad Neustadt an der Saale: TSV Großbardorf (Bayernliga/Ausrichter), FC Stätzling (Landesliga/Schwaben), 1. FC Oberhaid (Bezirksliga/Oberfranken), Türkspor Nürnberg (Bezirksliga/Mittelfranken), TSV Rottendorf (Bezirksliga/Unterfranken), FC Hepberg (Kreisliga/Oberbayern), 1. FC Reichstorf (A-Klasse/Niederbayern), SV Burgweinting (Kreisliga/Oberpfalz)