21.01.2018

Ein Torwart macht den Unterschied: Im Finale der Futsal-Bezirksmeisterschaft führt die SpVgg Pfreimd 19 Sekunden vor Schluss gegen den SV Burgweinting und sieht wie der kommende Oberpfalzmeister aus. Dann trifft ausgerechnet der gegnerische Torwart zum 1:1-Ausgleich.

Das war eine unverdiente Niederlage. Wir waren das bessere Team. Alexander Götz, Trainer der SpVgg Pfreimd über das verlorene Endspiel

Und zum Unglück kam dann auch noch Pech hinzu: Im fälligen Sechsmeterschießen hatte der Kreisligist aus Regensburg mit 3:1 die Nase vorn und sicherte sich vor rund 400 Zuschauern das Ticket für die Bayerische Meisterschaft am Samstag, 27. Januar, in Bad Neustadt an der Saale.Die Fahrt nach Unterfranken hätten gerne auch die Pfreimder angetreten. Der Bezirksligist spielte ein großartiges Turnier, blieb bis zum Endspiel ungeschlagen und hatte auch im Finale alle Trümpfe auf seiner Seite. Bastian Lobinger brachte die SpVgg per Zehnmeter in Front, ehe ein Gewaltschuss des Burgweintinger Keepers Giurcanu Vasile die Rot-Weißen aus allen Träumen riss. Duplizität der Ereignisse: Bereits in der Gruppenphase hatte Pfreimd gegen den gleichen Gegner ebenfalls 1:1 gespielt und spät - zwei Sekunden vor der Schlusssirene - den unnötigen Ausgleich kassiert.Während Ausrichter SV Burgweinting ausgelassen sein Glück bejubelte, schlichen die SpVgg-Akteure traurig vom Feld. "Das war eine unverdiente Niederlage. Wir waren das bessere Team", stellte Alexander Götz fest. Dass Stefan Schießl den entscheidenden Fehlversuch vom Punkt fabrizierte, wollte ihm der Trainer nicht ankreiden: "Sechsmeterschießen ist halt ein Glücksspiel." Statt über die Siegprämie von 500 Euro durfte sich der Futsal-Oberpfalzmeister von 2016 lediglich über 300 Euro freuen. Ein kleiner Trost: "Scharfschütze" Bastian Lobinger wurde zu Recht zum besten Spieler der auf gutklassigem Niveau stehenden Bezirksmeisterschaft gewählt.Einen starken Eindruck hinterließen auch die beiden im Halbfinale unterlegenen Mannschaften. Die SpVgg SV Weiden II hatte der Gruppe A ihren Stempel aufgedrückt, ehe die blutjunge Truppe im Halbfinale an der Robustheit der SpVgg Pfreimd mit 1:3 scheiterte. "Der Gegner war einfach cleverer. Uns fehlt da ein Stück weit die Erfahrung", stellte der Weidener Coach Rainer Fachtan treffend fest. Eine Einschätzung, die auch für das zweite Halbfinale zutraf. Im Duell der Kreisligisten vergab der FC Kosova Regensburg einen Sechsmeter und traf zweimal die Latte, am Ende aber setzte sich der SV Burgweinting im Sechsmeterschießen durch.Bis in die Endphase der Gruppenspiele machten sich zwei weitere Teams aus der Region Hoffnungen auf den Halbfinaleinzug. Aber die SpVgg Vohenstrauß, Futsal-Meister im Kreis Amberg/Weiden, und Futsal-Bezirksligameister SV Schwarzhofen setzten ihre letzten Spiele in den Sand und schieden aus."Wir können trotz allem zufrieden sein", meinte SpVgg-Trainer Markus Grosser nach jeweils zwei Siegen und zwei Niederlagen. "Für uns war es bereits ein Erfolg, dass wir in Regensburg dabei waren." Nicht auf die Goldwaage legte auch Adolf Götz das Ausscheiden seines SV Schwarzhofen. "Wir waren zu Beginn nicht richtig präsent", meinte Götz, der aber mit dem dritten Gruppenplatz einverstanden war: "Die stärksten Teams haben sich zurecht für das Halbfinale qualifiziert." Auch Trainerkollege Thomas Bauer konnte sich mit dem Abschneiden seines 1. FC Neunburg (Kreisklasse) anfreunden: "Wir haben mit dem TB Roding den Bezirksmeister von 2017 geschlagen. Was wollen wir mehr?"