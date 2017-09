Sport Regensburg

08.09.2017

137

0 08.09.2017137

Lange muss der Gast aus Regensburg heilfroh sein, das 0:0 zu halten. Der wiedererstarkte FC Heidenheim reißt große Löcher in den Defensivverbund der Oberpfälzer - aber entweder stehen sich die Schwaben selbst im Weg oder SSV-Keeper Pentke hält famos.

Die Strafe folgt in der zunächst zerfahreren zweiten Halbzeit: Marvin Knoll wiederholt sein Kunststück vom vergangenen Wochenende und zirkelt einen Freistoß in den Winkel, 0:1 (68.). Die Heidenheimer bleiben auch anschließend eher harmlos - dennoch der Ausgleich nach einem Distanzschuss, den Pentke nur abprallen lässt: Widemann schiebt die Kugel in Abseitsposition ins Tor, 1:1 (86.).Die Revanche folgt auf dem Fuß: Knallharte Balleroberung im Mittelfeld mit Tendenz zum Foul, Flanke von rechts außen, der eingewechselte Joshua Mees hält den Fuß hin, die Kugel fliegt ins lange Eck, 1:2 (88.).Respekt meine Herren, die Nachspielzeit spielt der SSV brillant zu Ende – in der neuen Rolle der Konter-Monster, klasse Kombination, die Grüttner zum 1:3 abschließt (94.).