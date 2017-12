Sport Regensburg

08.12.2017

2

0 08.12.2017

Den tristen November hat er ohne Niederlage überstanden, das soll jetzt auch in der Vorweihnachtszeit klappen. Mit dem Sieg zuletzt bei Darmstadt 98 machte der SSV Jahn schon einen guten Anfang. Am Samstag (13 Uhr) im Heimspiel gegen den VfL Bochum sollen die nächsten drei Punkte für den Oberpfälzer Zweitligisten her.

"Bochum ist ein absoluter Topverein mit super Spielern. Hinterseer, Sam, ... alles bundesligaerfahrene Spieler", sagt Jahn-Trainer Achim Beierlorzer zwar, aber er erklärt auch ganz lapidar: "Man kann gegen jede Mannschaft gewinnen." Die Serie von zuletzt 13 Punkten aus 5 Spielen erklärt er ebenso einfach. "Wir haben beharrlich weitergearbeitet." Es habe zwar vorher auch schon funktioniert, aber die Ergebnisse hätten da nicht gepasst. In Regensburg wissen sie aber auch, dass der Abstand zum Abstiegs-Relegationsplatz weiter nicht sehr groß ist.Die Gastgeber müssen zwar weiter auf Mittelfeld-Abräumer Andi Geipl verzichten, aber sein Vertreter Benedikt Gimber machte seine Sache zuletzt sehr gut. Der Leihspieler aus Hoffenheim könnte auch gegen Bochum diese Position wieder einnehmen. Ein mögliche Alternative wäre Asger Sörensen. Auch der zuletzt angeschlagene Sargis Adamyan dürfte dabei sein.Bei den Gästen aus Bochum wird Jens Rasiejewski in Regensburg erstmals als Cheftrainer auf der Bank sitzen. Der bisherige Interimscoach wurde am Freitag von Vorstand und Aufsichtsrat befördert. Der frühere U19-Coach erhielt einen Arbeitsvertrag bis zum 30. Juni 2019.