Sport Regensburg

16.06.2017

70

0 16.06.201770

Er ist derzeit schwer beschäftigt und kaum zu erreichen. Im Gespräch mit Oberpfalz-Medien äußert sich Christian Keller, Geschäftsführer des SSV Jahn Regensburg, zur komplizierten, weil unvorhergesehenen Trainersuche.

Christian Keller: Ziel ist es, den neuen Cheftrainer zum Trainingsauftakt zu präsentieren. Sollten wir bis dahin allerdings nicht zu einer zufriedenstellenden Lösung gelangen, dann werden wir uns für unsere Entscheidung noch ein paar Tage länger Zeit lassen.Unsere Spielphilosophie in ein paar wenigen Worten zu beschreiben ist nicht möglich. Grundsätzlich richtet sich die Spielphilosophie nach den vier Spielphasen aus: Spiel gegen den Ball, Spiel mit dem Ball und die beiden Umschaltphasen. Für jede Spielphase sind Spielprinzipien formuliert, wie eine Jahn-Mannschaft agieren soll. Für die Spielphase gegen den Ball sind beispielsweise Kompaktheit, Aggressivität, vorwärts verteidigen und lösungsorientiertes Vorgehen wesentliche Schlagwörter, die dann jeweils natürlich wiederum noch mit einem Detailverständnis hinterlegt sind.Wir haben grundsätzlich schon unsere eigenen Vorstellungen. Wenn wir Spieler und Gegner scouten bzw. beobachten, dann achten wir immer auch auf die Leistung der jeweils beteiligten Trainer. Aus diesen Erkenntnissen leiten wir dann mögliche Kandidaten ab, die zum Jahn passen könnten. Es ist aber auch nicht auszuschließen, dass bei den vielen eingegangenen Bewerbungen ein passender Kandidat für uns dabei ist. Deshalb schauen wir uns natürlich jede einzelne Bewerbung auch an. Jede Bewerbung zu prüfen, gebührt auch allein bereits der Respekt.Hier möchte ich mich nicht festlegen. Wenn wir der Meinung sind, dass ein bestimmter Trainer zu uns passt und er sich auch einen Weg mit uns vorstellen kann, dann ist sicher vieles denkbar. Klar ist aber auch, dass der Jahn finanziell nicht in der Lage ist, eine große Ablösesumme für einen Trainer zu bezahlen. Im Fall der Fälle könnte man daher auch andere Möglichkeiten für eine etwaige Kompensation finden.