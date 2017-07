Sport Regensburg

21.07.2017

Ihr Vorgänger Heiko Herrlich bediente regelmäßig die literarische Parabel von Beppo dem Straßenkehrer aus "Momo" von Michael Ende. Damit umschrieb er bildlich seine Vorgabe "Es zählt nur das nächste Spiel". Haben Sie ein Bild zur Veranschaulichung Ihrer Vorstellungen vom Fußball?

Achim Beierlorzer: Heiko hat damit ja auch nur zum Ausdruck gebracht, dass er von Spiel zu Spiel denkt. Das gehe ich genauso an. Mit einem Bild, das meine Überzeugungen vom Fußball ausdrückt, kann ich aber nicht dienen. Der Fußball ist so komplex und umfassend, dass man ihn nur schwer in bildlicher Sprache darstellen kann. Jede Situation erfordert andere Aspekte - und andere Art und Weisen des Kehrens, um bei Heikos Bild zu bleiben.Unser Saisonziel ist klar. Es geht nur um den Klassenerhalt. Klar ist auch, dass wir uns in allen Spielen in der Rolle des Underdogs wiederfinden werden. Aber diese Rolle ist auch gar nicht so verkehrt.Wenn ich auf das erste Saisonspiel bei der Arminia blicke, dann glaube ich, sind sich alle einig, dass der Favorit eindeutig die Heimmannschaft ist. Dass wir der Underdog sind, heißt aber nicht, dass wir uns hinten reinstellen werden und ertragen wollen, was Bielefeld mit uns anstellt. Wir wollen natürlich immer aktiv gegen den Ball arbeiten. Wir wollen jede Spielphase aktiv gestalten.Klar habe ich schon etwas im Kopf. Wir haben jetzt ein 4-2-2-2 einstudiert, aber auch mal die Dreierkette ausprobiert. Vielleicht testen wir das in den letzten Härtetests gegen die U23 von Arsenal London und den FC Augsburg noch einmal. Dafür müssen allerdings die Spieler zur Verfügung stehen, die die Dreierkette am besten spielen können.Wir werden uns sicher nie hinten reinstellen. In meiner Zeit bei RB Leipzig war ich als "Co" von Ralf Rangnick unter anderem für die Gegnerbeobachtung und Gegneranalyse zuständig. Dabei war auffällig, dass die Mannschaften, die in der 2. Bundesliga sehr tief stehen, viele lange und hohe Bälle in den Strafraum bekommen. Auf die gesamten 90 Minuten gesehen ist das sehr schwierig zu verteidigen, denn irgendwann kommt eben doch mal ein Kopfball durch oder der Druck wird zu groß. Lieber also den Gegner weit vom eigenen Tor weghalten.Wir suchen noch nach Kreativspielern für die Offensive - nach Spielern, vielleicht auch mit Erfahrung, die uns in der 2. Liga noch einmal weiterhelfen. Ein Offensivspieler und ein Torwart sollen noch kommen. Aber auch die Neuzugänge, die schon da sind, bringen absolut Qualität mit. Wenn ich nur Sörensen (aus Salzburg) und Gimber (von Hoffenheim) anschaue, das sind gute Jungs.Alles andere wäre vermessen. Wir brauchen dazu 40 Punkte, dann sind wir sicher. Mit dieser Punktzahl ist noch niemand abgestiegen und das ist unser Ziel. Dazu bauen wir auf unseren Teamspirit - das ist unser zwölfter Mann.Wieso sollte ich mir jetzt über eventuelle mögliche Negativ-Szenarien Gedanken machen? Wenn wir am ersten Spieltag gegen Bielefeld auflaufen, ist alles, was bis dahin geschehen ist, nebensächlich. Ich bin auch überhaupt nicht unzufrieden mit der Vorbereitung. Nehmen wir zum Beispiel das Spiel gegen Aalen. Wir kommen direkt aus dem Trainingslager, haben jeden Tag mindestens zwei Mal trainiert und spielen dann hervorragend gegen den Ball, leisten uns aber zu viele Fehler im eigenen Ballbesitz. Das ist ganz einfach eine Folge der Müdigkeit nach einem harten Trainingslager. Ich bewerte das überhaupt nicht über. Wir werden unsere Aufgaben positiv angehen. Wir wollten in diese Liga hinein und freuen uns, dass wir da sind.Die Spielphilosophie des Jahn kommt dem, was ich selbst in den letzten Jahren - im Übrigen auch schon zu meiner Zeit in Fürth - habe spielen lassen, sehr nahe. Aber es ist natürlich auch einiges aus Leipzig drin im Rucksack nach drei Jahren. Wir wollen ballorientiert aktiv nach vorne verteidigen und Bälle erobern. In den Testspielen war schon erkennbar, dass wir die Bälle super erobern. Letztlich geht es jetzt darum, noch mehr Profit daraus zu schlagen. Das hat viel mit individueller Klasse zu tun. Da müssen wir noch den einen oder anderen Schritt machen.Brutale Offenheit, klare und knallharte Analysen. Nichts hinter dem Berg halten. Und Ralf ist ein ganz besonderer Mensch.Ich war parallel mit Leipzig, dem DFB, wo einige U-Mannschaften zu besetzen waren, und eben Regensburg im Gespräch. Ralf Rangnick hat während unserer Gespräche unter anderem den Jahn wahnsinnig detailliert analysiert, was im Nachhinein zu 100 Prozent gepasst hat. Der SSV war zum Beispiel von der Infrastruktur her noch nicht so weit. In den letzten drei Jahren hat sich der Jahn aber entwickelt. Nicht nur sportlich, sondern eben vor allem auch infrastrukturell.Ja, klar. Ich habe sofort nach dem ersten Gesprächsangebot Ralf informiert. Diese Offenheit gegenüber einem Verein, bei dem man noch zwei Jahre unter Vertrag steht, ist für mich selbstverständlich. Ich halte nichts davon, irgendetwas hinter dem Berg zu halten oder hinter dem Rücken zu drehen. Wir haben kurz miteinander geredet, aber letztlich war die Freigabe überhaupt kein Problem, weil das alles abgesprochen war. Ralf wusste, dass es mein Traum ist, in der ersten oder zweiten Liga federführend so eine Cheftrainer-Position zu bekleiden.Wir sind nicht in die Detail-Analyse gegangen. Er hat nur gesagt. "Wenn du dir das vorstellen kannst und wenn das dein Traum ist, werden wir dir nichts in den Weg legen." Und er hat gesagt, dass er sich das sehr gut vorstellen kann.Natürlich bleibt der Kontakt. Wir haben den Aufstieg mit RB in die Bundesliga als absoluter Topfavorit von der ersten Sekunde an gegen alle Widrigkeiten, die uns entgegenschlugen, durchgezogen. Das ist eine unwahrscheinliche Basis und schweißt zusammen. Abgesehen davon ist Ralf ein unglaublicher Mensch, unabhängig von den sportlichen und analytischen Fähigkeiten im Fußball. Das wird bleiben.Das ist grundsätzlich denkbar, wie aber auch bei anderen Vereinen aus höheren Ligen. Nach Leipzig und Salzburg habe ich aber schon einen besonders guten Draht. Von dort erfahre ich schon einmal Dinge über Spieler, die für uns interessant sein könnten, für Leipzig oder eben Salzburg aber nicht. Da sind wir noch in einer Kategorie, wo wir keinerlei Konkurrenz darstellen. Noch nicht (lacht).(lacht) Mein Vertrag ist wasserdicht. Beide Seiten sind auf alle Eventualitäten vorbereitet. Wenn Sie meine Vita kennen, wissen Sie aber auch, dass ich keiner bin, der jedes Jahr nach einem neuen Verein strebt.Jetzt gerade - im Moment dieses Interviews läuft der Umzug.Ich kenne Regensburg ja schon ein bisschen, aber ich hatte, seitdem ich hier angefangen habe, noch keine Sekunde Zeit. Die Wohnungssuche hat einige Zeit in Anspruch genommen. Und jetzt bin ich so weit, dass ich auch mal mit dem Fahrrad oder zu Fuß in die Stadt gehen kann.Ein Bruder wohnt noch in Erlangen, ich bin dort zur Schule gegangen, habe dort studiert: Ich habe daheim noch viele Freunde und Bekannte. Unser Elternhaus steht in Neukirchen am Brand auch nur elf Kilometer von Erlangen entfernt. Also wenn ich mal Zeit habe, fahre ich schon noch gerne hin. Aber die freie Zeit ist knapp bemessen.Ich freue mich in der Tat auf jede einzelne Partie. Und das möchte ich auch der Mannschaft vermitteln. Aber ich war sieben Jahre in Fürth, vier Jahre beim 1. FC Nürnberg, war dort deutscher Vizemeister in der A-Jugend: Insofern sind das für mich persönlich schon besondere Momente, wenn ich wieder im Ronhof oder im Frankenstadion auftauche.Schade, dass wir nur 15 000 Zuschauer reinbekommen (lacht). Wobei das Stadion, so wie es ist, herrlich für Regensburg ist.

